Raipur Water Supply: रायपुरवासियों को आज शाम नहीं मिलेगा पानी, 6 घंटे तक चलेगी पाइप लाइन की मरम्मत

निगम के फिल्टर प्लांट कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेन्द्र ने बताया कि 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से 11 टंकियां प्रभावित होंगी। क्योंकि प्लांट के क्लीयर वाटर डीआई राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज हुआ है। इसलिए सुबह के समय जलापूर्ति करने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। मेन पाइप लाइन पचपेड़ीनाका और तेलीबांधा थाना के ठीक सामने स्थित पाइप लाइन खंड में संपन्न किया जाना है। इस मरम्मत के लिए 10 अप्रैल को 6 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इस वजह से शाम को जलप्रदाय नहीं होगा।