रायपुर

राज्य खेल अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी, 12 को शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड, देखें नाम

Rajya Khel Alankaran: शहीद राजीव पांडेय समेत 7 अवॉर्डों के लिए विभाग को दो वर्षों के लिए कुल 403 आवेदन मिले थे, जिसमें वर्ष 2023-24 के 164 और वर्ष 2024-25 के 239 आवेदन शामिल हैं..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 24, 2025

CG News
राज्य खेल अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी ( Photo - patrika )

Rajya Khel Alankaran Samaroh: खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल अलंकरण के लिए पात्र खिलाड़ी और विभूतियों के नामों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। ( CG News) शहीद राजीव पांडेय समेत 7 अवॉर्डों के लिए विभाग को दो वर्षों के लिए कुल 403 आवेदन मिले थे, जिसमें वर्ष 2023-24 के 164 और वर्ष 2024-25 के 239 आवेदन शामिल हैं। अंतरिम सूची में सबसे बड़े अवॉर्ड शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड में दो वर्षों के लिए 12 सीनियर स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया है।

Rajya Khel Alankaran: अंतरिम सूची जारी

आवेदनों के परीक्षण के बाद शनिवार को चयनित नामों की अंतरिम सूची जारी कर दी गई। अवॉर्ड के लिए चयनित नामों को लेकर खेल विभाग ने 27 अगस्त तक दावा-आपत्ति मंगाई है। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए एक बार फिर राज्य स्तरीय निर्णायक समिति की बैठक होगी और फिर अवॉर्ड के पात्रों के नामों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

इन खिलाड़ियों व विभूतियों के नाम शामिल

शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड: ओलंपिक खेल- मोनिका साहू फेंसिंग, सुभाष लहरे वेटलिफ्टिंग। नॉन ओलंपिक- अनूप यदु, राजेश राठौर (नेटबॉल संयुक्त रूप से), भूपेंद्र कुमार गढ़े सॉफ्टबॉल । पैरा स्पोर्ट्स- परमानंद स्वीमिंग।

शहीद कौशल यादव अवॉर्ड: ओलंपिक- अमित कुमार एथलेटिक्स, दिपांशी नेताम फेंसिंग, महेंद्र धु्रर्वे वालीबॉल। नान ओलंपिक-राकेश कडती सॉफ्टबॉल। पैरा स्पोर्ट्स- निरंक। शहीद विनोद चौबे सम्मान: प्रवेश चढ्ढा शूटिंग, विजय बहादुर हैंडबॉल, लक्ष्मण लाल साहू कुश्ती, के. रविशंकर टेबल-टेनिस, गिरिराज बागड़ी टेबल टेनिस।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान: सीता साहू, करण भारती, प्रियंका ठाकुर, शशांक मसीह, राजीव साहू, काजल, भूमिका उपाध्याय, खुशाल यादव।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार: तारकेश मिश्रा किक बॉक्सिंग ।

मुख्यमंत्री ट्रॉफी: सीनियर वर्ग- व्हीलचेयर फेंसिंग पुरुष टीम। जूनियर वर्ग-सॉफ्टबॉल बालिका टीम।

शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार अवॉर्ड: ओलंपिक खेल- ज्ञानेश्वरी यादव वेटलिफ्टिंग, ईशान भटनागर बैडमिंटन, दिव्यांशु नेताम फेंसिंग, भूमि गुप्ता तैराकी। नान ओलपिंक- सोनम शर्मा नेटबॉल, कलाराम पटेल पैरा एथलेटिक्स

शहीद कौशल यादव अवॉर्ड: ओलंपिंक- मानस भट्टाचार्य बैडमिंटन। नान ओलंपिक- पात्र नहीं मिले। पैरा स्पोर्ट्स- सुखदेव पैरा एथलेटिक्स ।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार: विकास ढीढी प्रशिक्षक।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान: सुमन यादव, रोहित रजक, गीतांजली निर्मलकर, केएस साई प्रशांत, सुष्मिता सोम, रामकृष्ण साहू, स्वाती साहू, साकेत सामुएल, अमन तिवारी, मानसी डुंभरे।

शहीद विनोद चौबे: प्रभा हुसैन एथलेटिक्स, संगीता राजगोपालन बैडमिंटन, गामा यादव कुश्ती, प्रणय नंद मजुमदार टेबल टेनिस।

सीएम ट्रॉफी सीनियर कैटेगरी: तीरंदाजी सीनियर महिला टीम, जूनियर में पात्र नहीं मिले।

Published on:

24 Aug 2025 06:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राज्य खेल अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी, 12 को शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड, देखें नाम

