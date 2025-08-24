राज्य खेल अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी, 12 को शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड, देखें नाम

Rajya Khel Alankaran Samaroh: खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल अलंकरण के लिए पात्र खिलाड़ी और विभूतियों के नामों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। ( CG News) शहीद राजीव पांडेय समेत 7 अवॉर्डों के लिए विभाग को दो वर्षों के लिए कुल 403 आवेदन मिले थे, जिसमें वर्ष 2023-24 के 164 और वर्ष 2024-25 के 239 आवेदन शामिल हैं। अंतरिम सूची में सबसे बड़े अवॉर्ड शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड में दो वर्षों के लिए 12 सीनियर स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया है।