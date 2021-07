कई राज्यों के गवर्नर बदले, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त

Governors of many states changed: केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मियों के बीच कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। रमेश बैस (Ramesh Bais) को झारखंड के राज्यपाल (New Governor of Jharkhand) के रूप में स्थानांतरित किया गया है।