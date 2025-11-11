ITR में पहली बार दिखे दुर्लभ ऊदबिलाव, तीन महीने के सर्वे में शोध दल को बड़ी सफलता…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य के इंद्रावती टाइगर रिज़र्व (आईटीआर) में पहली बार दुर्लभ प्रजाति का स्मूथ-कोटेड ऑटर (ऊदबिलाव) देखने को मिला है। आईटीआर से सटे हुए महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में वन भैंसों का सर्वेक्षण करने के दौरान वाले शोध दल को यह जानकारी स्थानीय ग्रामीणों से मिली। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने शिकायत की कि मछली पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल को नीर बिल्ली अक्सर काट देती है।