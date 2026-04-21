राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला(photo-patrika)
CG Ration shop timing change: छत्तीसगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की राशन दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। अब सभी राशन दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, ताकि हितग्राही तेज धूप से बचते हुए सुविधाजनक समय पर राशन ले सकें।
प्रदेश में वर्तमान में तीन माह का चावल वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हालांकि, भंडारण की समस्या के चलते कई हितग्राहियों को समय पर चावल नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए राशन दुकानों के समय में विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सुबह या शाम के समय आसानी से राशन प्राप्त कर सकें और दोपहर की तेज धूप से बचें।
आदेश के अनुसार दुकानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आवश्यकतानुसार बंद रखा जा सकता है। यह निर्णय दुकानदारों और कर्मचारियों को भी गर्मी से राहत देने के लिए लिया गया है।
इस बार खास व्यवस्था यह की गई है कि राशन दुकानें सोमवार, रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दिन भी खुली रहेंगी। इन दिनों में भी नियमित रूप से अनाज का वितरण किया जाएगा, ताकि किसी भी हितग्राही को परेशानी न हो।
दुकानों के समय में बढ़ोतरी से अब लोगों को राशन लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। खासकर मजदूर और कामकाजी वर्ग के लोग अब अपने सुविधाजनक समय पर राशन ले सकेंगे।
हालांकि कुछ स्थानों पर चावल के भंडारण की समस्या सामने आ रही है, लेकिन विभाग का कहना है कि इसे जल्द ही दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपूर्ति को नियमित और सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
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