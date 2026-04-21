21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला

CG Ration shop timing change: भीषण गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी, ताकि लोग धूप से बचकर सुविधाजनक समय पर राशन ले सकें।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 21, 2026

राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला(photo-patrika)

राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला(photo-patrika)

CG Ration shop timing change: छत्तीसगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की राशन दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। अब सभी राशन दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, ताकि हितग्राही तेज धूप से बचते हुए सुविधाजनक समय पर राशन ले सकें।

CG Ration shop timing change: तीन माह का चावल वितरण कार्यक्रम जारी

प्रदेश में वर्तमान में तीन माह का चावल वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हालांकि, भंडारण की समस्या के चलते कई हितग्राहियों को समय पर चावल नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

गर्मी को देखते हुए लिया गया फैसला

खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए राशन दुकानों के समय में विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सुबह या शाम के समय आसानी से राशन प्राप्त कर सकें और दोपहर की तेज धूप से बचें।

दोपहर में 1 से 3 बजे तक बंद रखने की छूट

आदेश के अनुसार दुकानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आवश्यकतानुसार बंद रखा जा सकता है। यह निर्णय दुकानदारों और कर्मचारियों को भी गर्मी से राहत देने के लिए लिया गया है।

रविवार और छुट्टियों में भी खुलेंगी दुकानें

इस बार खास व्यवस्था यह की गई है कि राशन दुकानें सोमवार, रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दिन भी खुली रहेंगी। इन दिनों में भी नियमित रूप से अनाज का वितरण किया जाएगा, ताकि किसी भी हितग्राही को परेशानी न हो।

हितग्राहियों को मिलेगा ज्यादा समय

दुकानों के समय में बढ़ोतरी से अब लोगों को राशन लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। खासकर मजदूर और कामकाजी वर्ग के लोग अब अपने सुविधाजनक समय पर राशन ले सकेंगे।

भंडारण समस्या पर विभाग की नजर

हालांकि कुछ स्थानों पर चावल के भंडारण की समस्या सामने आ रही है, लेकिन विभाग का कहना है कि इसे जल्द ही दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपूर्ति को नियमित और सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 10:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार

Raipur bar attack case: रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार(photo-AI)
रायपुर

रायपुर में एंटी रैबीज वैक्सीन की किल्लत, मरीजों की बढ़ी परेशानी, पूरा डोज नहीं मिलने से हो रही मौतें

रायपुर में एंटी रैबीज वैक्सीन की किल्लत, मरीजों की बढ़ी परेशानी, पूरा डोज नहीं मिलने से हो रही मौतें(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, 5 दिन तक ग्रीष्म लहर की चेतावनी, रातें भी होंगी तपती

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, 5 दिन तक ग्रीष्म लहर की चेतावनी, रातें भी होंगी तपती(photo-patrika)
रायपुर

समर वेकेशन में सफर आसान! रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं, 13 Special Train शुरू, रद्द ट्रेनों की भरपाई करेगा रेलवे

समर वेकेशन में सफर आसान! रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं, 13 Special Train शुरू, रद्द ट्रेनों की भरपाई करेगा रेलवे(photo-patrika)
रायपुर

अफवाहों पर न जाएं! पेट्रोल-डीजल और LPG की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं... सरकार ने किया स्पष्ट

अफवाहों पर न जाएं! पेट्रोल-डीजल और LPG की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं... सरकार ने किया स्पष्ट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.