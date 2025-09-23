फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी! बिल्डर के नाम पर 8.70 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

बैंक के डिप्टी मैनेजर अमकी मुर्मू को किसी ने खुद को बिल्डर सुबोध बताकर कॉल किया। उसने अपने क्लाइंट को पैसों की सख्त जरूरत बताया। फिर अपने बैंक खाते से रकम अपने क्लाइंट अवतार के खाते में जमा करने के लिए कहा। इसके लिए वॉट़्सऐप में ही आवेदन पत्र भेजा। बड़ा क्लाइंट होने के कारण बैंक वालों ने बिल्डर के बताए हुए बैंक खाते में 8 लाख 70 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए।