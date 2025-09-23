Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी! बिल्डर के नाम पर 8.70 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

CG News: रायपुर आमानाका इलाके के एक बिल्डर के नाम से बैंक में कॉल करके उनके ही खाते से लाखों रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 23, 2025

फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी! बिल्डर के नाम पर 8.70 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी! बिल्डर के नाम पर 8.70 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर आमानाका इलाके के एक बिल्डर के नाम से बैंक में कॉल करके उनके ही खाते से लाखों रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। बैंक वालों को बाद में इसकी जानकारी हुई। मामले की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डर सुबोध सघानिया की कंपनी का खाता इंडियन ओवरसीज बैंक टाटीबंध में है।

CG News: फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी

बैंक के डिप्टी मैनेजर अमकी मुर्मू को किसी ने खुद को बिल्डर सुबोध बताकर कॉल किया। उसने अपने क्लाइंट को पैसों की सख्त जरूरत बताया। फिर अपने बैंक खाते से रकम अपने क्लाइंट अवतार के खाते में जमा करने के लिए कहा। इसके लिए वॉट़्सऐप में ही आवेदन पत्र भेजा। बड़ा क्लाइंट होने के कारण बैंक वालों ने बिल्डर के बताए हुए बैंक खाते में 8 लाख 70 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए।

ये भी पढ़ें

बाइबेक पॉलिसी पर फोरम का सख्त आदेश, बिल्डर लौटाएगा दोगुना पैसा, जानिए…यह है मामला
रायपुर
बाइबेक पॉलिसी पर फोरम का सख्त आदेश, बिल्डर लौटाएगा दोगुना पैसा, जानिए…यह है मामला(photo-patrika)

अन्य खातों के बैलेंस के बारे में पूछा तो हुआ संदेह

आरोपी कुछ देर बाद बैंक वालों से कंपनी के अन्य खातों के बैलेंस के बारे में पूछने लगा। इससे बैंक वालों को संदेह हुआ। उन्होंने बिल्डर की पत्नी को कॉल किया और ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी ली। बिल्डर की पत्नी ने किसी को रकम भिजवाने से इनकार किया। इसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

बैंक वालों ने अज्ञात ठग के खिलाफ आमानाका थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपी ने बिल्डर की कंपनी के लेटर पैड में फर्जी हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र वॉट़्सऐप किया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 08:35 am

Published on:

23 Sept 2025 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी! बिल्डर के नाम पर 8.70 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.