फर्जी लेटरपैड और कॉल से ठगी! बिल्डर के नाम पर 8.70 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर आमानाका इलाके के एक बिल्डर के नाम से बैंक में कॉल करके उनके ही खाते से लाखों रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। बैंक वालों को बाद में इसकी जानकारी हुई। मामले की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डर सुबोध सघानिया की कंपनी का खाता इंडियन ओवरसीज बैंक टाटीबंध में है।
बैंक के डिप्टी मैनेजर अमकी मुर्मू को किसी ने खुद को बिल्डर सुबोध बताकर कॉल किया। उसने अपने क्लाइंट को पैसों की सख्त जरूरत बताया। फिर अपने बैंक खाते से रकम अपने क्लाइंट अवतार के खाते में जमा करने के लिए कहा। इसके लिए वॉट़्सऐप में ही आवेदन पत्र भेजा। बड़ा क्लाइंट होने के कारण बैंक वालों ने बिल्डर के बताए हुए बैंक खाते में 8 लाख 70 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए।
आरोपी कुछ देर बाद बैंक वालों से कंपनी के अन्य खातों के बैलेंस के बारे में पूछने लगा। इससे बैंक वालों को संदेह हुआ। उन्होंने बिल्डर की पत्नी को कॉल किया और ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी ली। बिल्डर की पत्नी ने किसी को रकम भिजवाने से इनकार किया। इसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
बैंक वालों ने अज्ञात ठग के खिलाफ आमानाका थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपी ने बिल्डर की कंपनी के लेटर पैड में फर्जी हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र वॉट़्सऐप किया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।