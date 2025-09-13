Cyber Fraud: फेसबुक फ्रेंड बनी युवती ने ट्रांसपोर्टर को बना दिया कंगाल, उड़ा ले गई 71 लाख से अधिक रुपए

इसके बाद ऐप के जरिए युवती ने अलग-अलग कंपनियों में पैसा जमा कराना शुरू किया। पीडि़त ने 2 से 15 जुलाई 2025 तक कुल 19 लाख 50 हजार रुपए अलग-अलग जमा किए। ऐप में इसका प्रॉफिट 1 करोड़ से अधिक दिखा रहा था। उस राशि को उसने निकालने की कोशिश की, तो उन्हें इसके एवज में टैक्स जमा करने के लिए कहा। इससे उन्हें ऑनलाइन ठगी होने का शक हुआ। इसकी शिकायत उन्होंने साइबर सेल में की। इसकी जांच चल रही थी।