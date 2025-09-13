Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Cyber Fraud: फेसबुक फ्रेंड बनी युवती ने ट्रांसपोर्टर को बना दिया कंगाल, उड़ा ले गई 71 लाख से अधिक रुपए

Cyber Fraud: युवती ने जाल बिछाते हुए पीडि़त को वॉटसऐप ग्रुप में जोड़ लिया। फिर ऑनलाइन कॉट्रेक्ट साइन करवाकर ट्रेंडिंग में 4 गुना प्रॉफिट दिलाने का आश्वासन दिया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

साइबर ठगों का जाल (Photo source- Patrika)
साइबर ठगों का जाल (Photo source- Patrika)

Cyber Fraud: एक ट्रांसपोर्टर को फेसबुक से फ्रेंड बनी युवती ने ऐसा दगा दिया कि उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। युवती ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक नहीं दो बार उनसे ऑनलाइन ठगी की। शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर युवती और उसके साथियों ने 71 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Cyber Fraud: ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में चार गुना फायदा

पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्टर डाकेश्वर सिंह को फेसबुक में श्रेया अग्रवाल ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच वाट्सऐप से चैटिंग होने लगी। 20 दिन तक दोनों में बातचीत हुई। इसके बाद युवती ने उन्हें बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में चार गुना फायदा होता है। हमारे साथ जुडक़र ऑनलाइन ट्रेडिंग करके आप भी फायदा उठाओ। डाकेश्वर उसकी बातों में आ गया। इसके बाद युवती ने उसे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया।

ये भी पढ़ें

साइबर क्राइम का नया तरीका! सिम अपग्रेड के नाम पर मोबाइल हैक कर खाते से 1.21 लाख रुपए पार, पुलिस में मामला दर्ज
बिलासपुर
Fraud (photo-patrika)

इसके बाद ऐप के जरिए युवती ने अलग-अलग कंपनियों में पैसा जमा कराना शुरू किया। पीडि़त ने 2 से 15 जुलाई 2025 तक कुल 19 लाख 50 हजार रुपए अलग-अलग जमा किए। ऐप में इसका प्रॉफिट 1 करोड़ से अधिक दिखा रहा था। उस राशि को उसने निकालने की कोशिश की, तो उन्हें इसके एवज में टैक्स जमा करने के लिए कहा। इससे उन्हें ऑनलाइन ठगी होने का शक हुआ। इसकी शिकायत उन्होंने साइबर सेल में की। इसकी जांच चल रही थी।

दोबारा फिर उसी तरीके से ठगा

करीब 15 दिन बाद फेसबुक के जरिए पीडि़त ट्रांसपोर्टर से फिर अराध्या अग्रवाल नाम की युवती ने दोस्ती की। फिर बातचीत के दौरान पीडि़त ने उसे शेयर ट्रेंडिंग के नाम पर हुई धोखाधड़ी के बारे में बताया, तो युवती ने भी उससे सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि वह कंपनी फ्रॉड है। मैं जिस कंपनी में निवेश करती हूं। वहां आप भी करिए। उसमें जितना पैसा लगाएंगे, उतना फायदा होने पर तत्काल वापस करेंगे।

ट्रांसपोर्टर युवती की बातों में आ गया। उसके बताए हुए मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया। फिर उसमें 5 लाख रुपए जमा किए। इसके बदले युवती ने उसे 6 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। इससे ट्रांसपोर्टर का भरोसा बढ़ गया।

खिलाफ ठगी का मामला दर्ज

Cyber Fraud: युवती ने जाल बिछाते हुए पीडि़त को वॉटसऐप ग्रुप में जोड़ लिया। फिर ऑनलाइन कॉट्रेक्ट साइन करवाकर ट्रेंडिंग में 4 गुना प्रॉफिट दिलाने का आश्वासन दिया। ट्रांसपोर्टर ने उसके बताए अनुसार 2 से 21 अगस्त के बीच कुल 52 लाख रुपए जमा कर दिए। फिर जैसे उन्होंने अपनी प्रॉफिट राशि को निकालने की कोशिश की, तो उनसे पेनाल्टी चार्ज जमा करने कहा गया।

इससे उन्हें फिर ऑनलाइन ठगी होने का शक हुआ। इसकी शिकायत फिर उन्होंने साइबर क्राइम के इमरजेंसी नंबर 1930 में की। मामला सरस्वती नगर थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी युवतियों और अन्य के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

ये भी पढ़ें

सोशल मीडिया के एड बन रहे साइबर ठगी का जरिया, एक क्लिक में खाली हो रहे बैंक अकाउंट
रायपुर
एड बन रहे साइबर ठगी का जरिया (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 08:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cyber Fraud: फेसबुक फ्रेंड बनी युवती ने ट्रांसपोर्टर को बना दिया कंगाल, उड़ा ले गई 71 लाख से अधिक रुपए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.