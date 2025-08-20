CG Vyapam: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से स्टाफ नर्स के रिक्त पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 3 सितंबर तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार 4 सितंबर से 6 सितंबर तक कर सकेंगे। परीक्षा 21 सितंबर को संभावित है।
परीक्षा के जरिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीनस्थ संभाग स्तरीय स्टॉफ नर्स के 225 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें रायपुर में 55, बिलासपुर में 55, सरगुजा में 57 और बस्तर में 58 पद शामिल हैं।
सीजी व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।