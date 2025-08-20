CG Vyapam: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से स्टाफ नर्स के रिक्त पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 3 सितंबर तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार 4 सितंबर से 6 सितंबर तक कर सकेंगे। परीक्षा 21 सितंबर को संभावित है।