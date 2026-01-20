NIT Raipur Recruitment 2026 एनआईटी में फैकल्टी पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

NIT Raipur Recruitment 2026 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी रायपुर में फैकल्टी पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 3 प्रोफसर, 6 एसोसिएट प्रोफसर, 5 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी।
इनमें एनआईटी के बायोमेडिकल, कैमेस्ट्री, आईटी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोटेक्नोलाॅजी, कैमिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, फिजिक्स, मेटलर्जीकल एंड मटेरियल्स जैसे डिपार्टमेंट में भर्ती की जाएगी।
अभ्यर्थी 17 फरवरी तक एनआईटी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी योग्यता व अन्य जानकारी के लिए एनआईटी की वेबसाइट देख सकते हैं।
