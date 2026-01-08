8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

दिन में राहत, रात में लौट रहा बुखार! रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल, वायरल फीवर का बढ़ा खतरा…

Viral Fever in CG: रायपुर में वायरल फीवर का नया और बदला हुआ स्वरूप अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। गले में दर्द, हल्का बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और अत्यधिक कमजोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 08, 2026

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल(photo-patrika)

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल(photo-patrika)

Viral Fever in CG: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में वायरल फीवर का नया और बदला हुआ स्वरूप अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना एक हजार से अधिक मरीज वायरल फीवर जैसे लक्षणों के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। गले में दर्द, हल्का बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और अत्यधिक कमजोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

Viral Fever in CG: वायरल फीवर का असामान्य पैटर्न

डॉक्टरों के अनुसार, इस बार का वायरल पैटर्न पहले से अलग है। शुरुआत अक्सर गले में दर्द और हल्के बुखार से होती है। शुरुआती 24–48 घंटों में मरीज इसे सामान्य समझकर काम पर चला जाता है या घरेलू उपायों से काम चलाता है। कुछ दिन बुखार उतरने के बाद तीसरे या चौथे दिन अचानक तेज बुखार, शरीर टूटना, जोड़ों में दर्द और कमजोरी के साथ बीमारी दोबारा उभर रही है। यही कारण है कि मरीज लंबे समय तक कमजोर बने रहते हैं।

अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही

आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल, एम्स रायपुर, हमर अस्पताल और निजी अस्पतालों की ओपीडी में बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कामकाजी लोग पूरा आराम नहीं कर रहे हैं, जिससे शरीर को रिकवरी का समय नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से वायरल बार-बार लौट रहा है और मरीजों को अधिक परेशान कर रहा है।

लोगों को सलाह

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि आराम, पर्याप्त पानी और पौष्टिक आहार इस समय बेहद जरूरी है। हल्के लक्षण आने पर भी मरीजों को जल्दी घर पर ही आराम करने और डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी जा रही है, ताकि संक्रमण लंबी अवधि तक शरीर पर प्रभाव न डाले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दिन में राहत, रात में लौट रहा बुखार! रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल, वायरल फीवर का बढ़ा खतरा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद
रायपुर

APAR ID: शिक्षा में डिजिटल पहचान की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की बनी अपार आईडी

प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की APAR ID (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड...

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड! रायपुर में सीजन का सबसे कम तापमान, IMD का अलर्ट जारी...(photo-patrika)
रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़... सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें

शराब घोटाले में नया मोड़... सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें, ED के बाद अब EOW का गिरफ्तारी का खतरा!(photo-patrika)
रायपुर

महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.