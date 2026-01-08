दिन में राहत, रात में लौट रहा बुखार! रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल, वायरल फीवर का बढ़ा खतरा…

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल(photo-patrika)
Viral Fever in CG: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में वायरल फीवर का नया और बदला हुआ स्वरूप अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना एक हजार से अधिक मरीज वायरल फीवर जैसे लक्षणों के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। गले में दर्द, हल्का बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और अत्यधिक कमजोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
डॉक्टरों के अनुसार, इस बार का वायरल पैटर्न पहले से अलग है। शुरुआत अक्सर गले में दर्द और हल्के बुखार से होती है। शुरुआती 24–48 घंटों में मरीज इसे सामान्य समझकर काम पर चला जाता है या घरेलू उपायों से काम चलाता है। कुछ दिन बुखार उतरने के बाद तीसरे या चौथे दिन अचानक तेज बुखार, शरीर टूटना, जोड़ों में दर्द और कमजोरी के साथ बीमारी दोबारा उभर रही है। यही कारण है कि मरीज लंबे समय तक कमजोर बने रहते हैं।
आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल, एम्स रायपुर, हमर अस्पताल और निजी अस्पतालों की ओपीडी में बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कामकाजी लोग पूरा आराम नहीं कर रहे हैं, जिससे शरीर को रिकवरी का समय नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से वायरल बार-बार लौट रहा है और मरीजों को अधिक परेशान कर रहा है।
डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि आराम, पर्याप्त पानी और पौष्टिक आहार इस समय बेहद जरूरी है। हल्के लक्षण आने पर भी मरीजों को जल्दी घर पर ही आराम करने और डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी जा रही है, ताकि संक्रमण लंबी अवधि तक शरीर पर प्रभाव न डाले।
