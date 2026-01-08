दिन में राहत, रात में लौट रहा बुखार! रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल, वायरल फीवर का बढ़ा खतरा…

डॉक्टरों के अनुसार, इस बार का वायरल पैटर्न पहले से अलग है। शुरुआत अक्सर गले में दर्द और हल्के बुखार से होती है। शुरुआती 24–48 घंटों में मरीज इसे सामान्य समझकर काम पर चला जाता है या घरेलू उपायों से काम चलाता है। कुछ दिन बुखार उतरने के बाद तीसरे या चौथे दिन अचानक तेज बुखार, शरीर टूटना, जोड़ों में दर्द और कमजोरी के साथ बीमारी दोबारा उभर रही है। यही कारण है कि मरीज लंबे समय तक कमजोर बने रहते हैं।