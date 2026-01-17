RERA violation in CG: रेरा पंजीयन के बिना धड़ल्ले से जमीन की खरीदी-बिक्री, नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां

रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि बीते सात वर्षों में प्राधिकरण ने 136 ऐसे प्रोजेक्ट्स की स्वतः संज्ञान में लेकर जांच की, जिनमें पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं थी। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद इन प्रोजेक्ट्स पर भारी जुर्माना लगाया गया और संपत्तियों की खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई गई। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि फ्लैट, प्लॉट, विला या कमर्शियल यूनिट खरीदने से पहले रेरा की वेबसाइट पर जाकर यह जरूर जांच लें कि संबंधित प्रोजेक्ट पंजीकृत है या नहीं।