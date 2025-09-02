गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई…

कई क्षेत्रों के सुबह के समय बिजली सप्लाई बाधित की जा रही है, जब लोगों अपने घरों की टंकियों में पानी भरते हैं। सुबह के समय बिजली सप्लाई बाधित होने पर लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेंटीनेंस के नाम पर बिना सूचना के बिजली कटौती करते हैं। उपभोक्ताओं कर यह भी शिकायत है कि विभाग का शिकायती नंबर 1912 भी फोन करने पर अधिकतर व्यस्त बताता है या कई बार उठता भी नहीं।