Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई…

CG Electricity News: रायपुर में उमस और गर्मी में राजधानीवासी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। रायपुर वृत्त-1 और 2 दोनों इलाकों बिना सूचना के बिजली सप्लाई किसी भी समय बंद कर दी रही है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई...(photo-patrika)
गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई...(photo-patrika)

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उमस और गर्मी में राजधानीवासी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। रायपुर वृत्त-1 और 2 दोनों इलाकों बिना सूचना के बिजली सप्लाई किसी भी समय बंद कर दी रही है। बिजली गुल की समस्या दिन और रात दोनों समय है। 24 घंटे में चार से पांच बार बिजली सप्लाई बाधित की जा रही। सप्लाई बाधित रहने की सीमा कभी 5-10 मिनट से 1 घंटे तक रहती है।

CG Electricity News: पॉश इलाकों में भी बिजनी कटने की समस्या

सोमवार को गुढिय़ारी, साईनाथ कॉलोनी, कोटा, भवानीनगर रविशंकर विवि के पास वाले क्षेत्रों के साथ शहर के पॉश इलाकों में भी बिना सूचना के तीन से चार बार बिजली सप्लाई बाधित की जा रही है। हल्के अंधड़-पानी के बाद कई कॉलोनियों में बिजली सप्लाई बंद कर दे रहे हैं।

अचानक बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में भी किसी भी समय 10-15 मिनट के लिए बिजली सप्लाई बंद कर दे रहे हैं। ‘पत्रिका’ को कई उपभोक्ताओं ने फोन पर बिजली गुल की समस्या बताई। बिना सूचना और अचानक बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों के कई काम अटक जा रहे हैं।

हर दिन सुबह बाधित की जा रही सप्लाई

कई क्षेत्रों के सुबह के समय बिजली सप्लाई बाधित की जा रही है, जब लोगों अपने घरों की टंकियों में पानी भरते हैं। सुबह के समय बिजली सप्लाई बाधित होने पर लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेंटीनेंस के नाम पर बिना सूचना के बिजली कटौती करते हैं। उपभोक्ताओं कर यह भी शिकायत है कि विभाग का शिकायती नंबर 1912 भी फोन करने पर अधिकतर व्यस्त बताता है या कई बार उठता भी नहीं।

कई क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या

बिजली समस्या के साथ कई कॉलोनीवासी लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। लो वोल्टेज के कारण घरों के टीवी, पंखे, कूलर, एसी पहले तो चल नहीं रहे। इसके अलावा बार-बार बिजली ट्रिप करने से इलेक्ट्रिक उपकरणों के खराब होने का डर भी उपभोक्ताओं को बना रहता है। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से उपभोक्ताओं ने लो वोल्टेज की समस्या स्थायी रूप से दूर करने की मांग की है।

कर्मी लगा रहे विभाग की साख को बट्टा

जानकारी के मुताबिक बिना उच्चाधिकारी के आदेश के कभी बिजली कटने में कर्मचारियों का हाथ है। रायपुर वृत्त-1 और 2 के अधिकारियों ने अनुसार उनकी ओर से बिजली सप्लाई निर्बाध जारी रखने के आदेश हैं। कर्मचारियों ही कहीं-कहीं पर थोड़े-थोड़े समय के लिए पॉवर कट करने की हरकतें करने की सूचना आ रही है। इसकी जांच करवाई जाएगी।

मौसम खराब होने से सप्लाई प्रभावित

&मौसम खराब होने के कारण कारण बिजली सप्लाई कहीं-कहीं पर प्रभावित होती है। शिकायत मिलते ही मेंटीनेंस का काम शुरू कर दिया जाता है। सभी इलाकों को बिजली सप्लाई सामान्य रखने का निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर बिजली सप्लाई बाधित करने की हरकतें करते हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 11:07 am

Published on:

02 Sept 2025 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट