गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई…

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उमस और गर्मी में राजधानीवासी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। रायपुर वृत्त-1 और 2 दोनों इलाकों बिना सूचना के बिजली सप्लाई किसी भी समय बंद कर दी रही है। बिजली गुल की समस्या दिन और रात दोनों समय है। 24 घंटे में चार से पांच बार बिजली सप्लाई बाधित की जा रही। सप्लाई बाधित रहने की सीमा कभी 5-10 मिनट से 1 घंटे तक रहती है।
सोमवार को गुढिय़ारी, साईनाथ कॉलोनी, कोटा, भवानीनगर रविशंकर विवि के पास वाले क्षेत्रों के साथ शहर के पॉश इलाकों में भी बिना सूचना के तीन से चार बार बिजली सप्लाई बाधित की जा रही है। हल्के अंधड़-पानी के बाद कई कॉलोनियों में बिजली सप्लाई बंद कर दे रहे हैं।
अचानक बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में भी किसी भी समय 10-15 मिनट के लिए बिजली सप्लाई बंद कर दे रहे हैं। ‘पत्रिका’ को कई उपभोक्ताओं ने फोन पर बिजली गुल की समस्या बताई। बिना सूचना और अचानक बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों के कई काम अटक जा रहे हैं।
कई क्षेत्रों के सुबह के समय बिजली सप्लाई बाधित की जा रही है, जब लोगों अपने घरों की टंकियों में पानी भरते हैं। सुबह के समय बिजली सप्लाई बाधित होने पर लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेंटीनेंस के नाम पर बिना सूचना के बिजली कटौती करते हैं। उपभोक्ताओं कर यह भी शिकायत है कि विभाग का शिकायती नंबर 1912 भी फोन करने पर अधिकतर व्यस्त बताता है या कई बार उठता भी नहीं।
बिजली समस्या के साथ कई कॉलोनीवासी लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। लो वोल्टेज के कारण घरों के टीवी, पंखे, कूलर, एसी पहले तो चल नहीं रहे। इसके अलावा बार-बार बिजली ट्रिप करने से इलेक्ट्रिक उपकरणों के खराब होने का डर भी उपभोक्ताओं को बना रहता है। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से उपभोक्ताओं ने लो वोल्टेज की समस्या स्थायी रूप से दूर करने की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक बिना उच्चाधिकारी के आदेश के कभी बिजली कटने में कर्मचारियों का हाथ है। रायपुर वृत्त-1 और 2 के अधिकारियों ने अनुसार उनकी ओर से बिजली सप्लाई निर्बाध जारी रखने के आदेश हैं। कर्मचारियों ही कहीं-कहीं पर थोड़े-थोड़े समय के लिए पॉवर कट करने की हरकतें करने की सूचना आ रही है। इसकी जांच करवाई जाएगी।
&मौसम खराब होने के कारण कारण बिजली सप्लाई कहीं-कहीं पर प्रभावित होती है। शिकायत मिलते ही मेंटीनेंस का काम शुरू कर दिया जाता है। सभी इलाकों को बिजली सप्लाई सामान्य रखने का निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर बिजली सप्लाई बाधित करने की हरकतें करते हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी।