Protest for electricity: एसईसीएल ने 45 घरों की काट दी बिजली, 2 दिन से अंधेरे में लोग, सडक़ पर उतरकर किया चक्काजाम

कोरिया कॉलरी। एसईसीएल द्वारा कोरिया कॉलरी में निवासरत 45 घरों की बिजली काट दी गई है। इससे वहां के लोग 2 दिन से अंधेरे में गुजर-बसर कर रहे हैं। बारिश के सीजन में उन्हें जंगली जानवरों व जहरीले जीव-जंतुओं का डर सता रहा है। बिजली काटे जाने के विरोध (Protest for electricity) में सोमवार को 45 परिवारों के लोग सडक़ पर उतर गए और चक्काजाम कर एसईसीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। चक्काजाम से कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा।