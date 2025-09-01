Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Protest for electricity: एसईसीएल ने 45 घरों की काट दी बिजली, 2 दिन से अंधेरे में लोग, सडक़ पर उतरकर किया चक्काजाम

Protest for electricity: एसईसीएल द्वारा बिजली काटे जाने के विरोध में कोरिया कॉलरी के 45 घरों के लोग उतर गए सडक़ पर, बारिश के सीजन में अंधेरे में कट रही जिंदगी, जहरीले जीव-जंतु का सता रहा डर

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 01, 2025

Protest for electricity
Villagers Protest for electricity (Photo- Patrika)

कोरिया कॉलरी। एसईसीएल द्वारा कोरिया कॉलरी में निवासरत 45 घरों की बिजली काट दी गई है। इससे वहां के लोग 2 दिन से अंधेरे में गुजर-बसर कर रहे हैं। बारिश के सीजन में उन्हें जंगली जानवरों व जहरीले जीव-जंतुओं का डर सता रहा है। बिजली काटे जाने के विरोध (Protest for electricity) में सोमवार को 45 परिवारों के लोग सडक़ पर उतर गए और चक्काजाम कर एसईसीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। चक्काजाम से कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा।

नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 8 (डेम साइड) में करीब 45 घरों में लोग निवासरत हैं। इस इलाके में सीएसपीडीसीएल की बिजली नहीं होने के कारण एसईसीएल की बिजली पर आश्रित थे। मामले में एसईसीएल ने 2 दिन पहले मोहल्ले की बिजली आपूर्ति लाइन काट दी। इससे दो दिन से अंधेरे में रात बिताने (Protest for electricity) रहवासी मजबूर हैं।

मोहल्लेवासी बिजली बहाल करने की मांग को लेकर परिवार सहित सडक़ पर बैठ गए। रहवासी आक्रोशित हैं। लोग अपने घरों से निकल कर सडक़ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सडक़ को जाम (Protest for electricity) कर लोग बैठे रहे। इस दौरान कई घंटे तक आवागमन बाधित रही।

मामले की जानकारी मिलने के बाद महापौर राम नरेश राय मौके पर पहुंचे और लोगों की परेशानी सुनी। लेकिन तत्काल राहत देने में असहाय नजर आए। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की बिजली व्यवस्था की जाएगी।

Protest for electricity (Photo- Patrika)

Protest for electricity: एसईसीएल प्रबंधन का ये कहना

एसईसीएल के मुताबिक इस इलाके में पहले कंपनी का बैंकर था, इसलिए मोहल्ले को बिजली सप्लाई दी गई थी। लेकिन बैंकर कट जाने के कारण रेलवे लाइन के रास्ते को पार कर बिना अनुमति बिजली (Protest for electricity) नहीं दी जा सकती है। इस वजह से कार्रवाई की गई है। रहवासियों का कहना है कि कोरिया कॉलरी में विद्युत व्यवस्था पुरी तरह से एसईसीएल पर निर्भर है। लेकिन एसईसीएल ने एक हिस्से की बिजली काट दी है।

इससे रहवासियों के पास दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ गई है। बिजली कटौती के बाद कोरिया कॉलरी क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ। रहवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एसईसीएल समूचे क्षेेत्र की बिजली काट लेगी तो हमारा क्या होगा। इस दौरान नगर निगम एमआईसी मोती प्रधान, अनिरुद्ध प्रजापति, रिकेश पांडेय सहित बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद थे।

तीन सप्ताह पहले चस्पा कराया था नोटिस

एसईसीएल प्रबंधन ने तीन सप्ताह पहले सूचना चस्पा कराया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोरिया कॉलरी की पोखरी दफाई वार्ड नंबर 7 कोरिया कॉलरी के समस्त निवासियों को सूचित किया जाता है। एसईसीएल द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत कनेक्शन अतिरिक्त विद्युत अतिभार के कारण काटा (Protest for electricity) जाएगा।

आप सभी को सलाह दी जाती है कि सूचना की तिथि से 7 दिन के भीतर विद्युत से संबंधित अपना वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इस समयावधि के बाद एसईसीएल की ओर से विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा।

Protest for electricity (Photo- Patrika)

लोगों में आक्रोश, निर्णय वापस लेने की मांग

एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने की सूचना (Protest for electricity) के बाद लोग आक्रोशित थे। बिजली काटने को लेकर आपत्ति भी जताई गई थी। स्थानीय लोगों कहना था कि एसईसीएल प्रबंधन ने अचानक बिजली काटे जाने का फैसला लिया है।

बिजली काटने से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने मांग रखी थी कि एसईसीएल प्रबंधन विद्युत काटे जाने का निर्णय वापस ले। लेकिन रहवासियों की मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई।

Published on:

01 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Protest for electricity: एसईसीएल ने 45 घरों की काट दी बिजली, 2 दिन से अंधेरे में लोग, सडक़ पर उतरकर किया चक्काजाम

