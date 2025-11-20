RI परीक्षा घोटाला… EOW की बड़ी कार्रवाई, रायपुर सहित 7 जिलों में 19 ठिकानों पर छापेमारी…

CG Raid: छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राजस्व निरीक्षक (आरआई) परीक्षा घोेटाले की जांच करने के लिए 19 ठिकानोें में छापेमारी की। यह कार्रवाई घोेटाले में शामिल अफसरों के 7 जिलों में आवास पर की गई है। इसमें रायपुर के 10, सरगुजा के 4, गरियाबंद, बेमेतरा, बिलासपुर, कांकेर और बस्तर के 1-1 ठिकाने शामिल हैं। तलाशी के दौरान अधिकारियों के निवास/परिसरों से डिजिटल साक्ष्य, लेनदेन संबंधी एग्रीमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। सभी को जांच के लिए जब्त किया गया है।