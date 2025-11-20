RI परीक्षा घोटाला... EOW की बड़ी कार्रवाई, रायपुर सहित 7 जिलों में 19 ठिकानों पर छापेमारी...(photo-patrika)
CG Raid: छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राजस्व निरीक्षक (आरआई) परीक्षा घोेटाले की जांच करने के लिए 19 ठिकानोें में छापेमारी की। यह कार्रवाई घोेटाले में शामिल अफसरों के 7 जिलों में आवास पर की गई है। इसमें रायपुर के 10, सरगुजा के 4, गरियाबंद, बेमेतरा, बिलासपुर, कांकेर और बस्तर के 1-1 ठिकाने शामिल हैं। तलाशी के दौरान अधिकारियों के निवास/परिसरों से डिजिटल साक्ष्य, लेनदेन संबंधी एग्रीमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। सभी को जांच के लिए जब्त किया गया है।
बताया जाता है कि लेनदेन कर पटवारियों को आरआई बनाने संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए है। अफसरों ने अपने करीबी लोगों को उपकृत के लिए नियमों को ताक पर रखकर पदोन्नत किया। इसके लिए पेपर लीक करने और अन्य महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों को उजगार करने संबंधी साक्ष्य मिले है। बता दें कि 7 जनवरी 2024 में पटवारी से आरआई बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।
90 पदों के लिए 2600 से ज्यादा पटवारी इसमें शामिल हुए थे। 29 फरवरी 2024 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था। हालांकि बाद में 13 लोगों का अंतिम चयन हुआ। लेकिन बाद में 22 लोगों का सलेक्शन किया गया। इसे लेकर पटवारियों ने आक्रोेश जताया था।
साथ ही लेनदेन कर अपने लोगों को उपकृत करने का आरोप लगाया। इसे उच्चस्तर पर शिकायत के बाद जांच का आश्वासन दिया गया था। परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी। मामला विधानसभा में उठने पर राज्य सरकार द्वारा इसे जांच के लिए ईओडब्ल्यू को सौंपा गया था।
आरआई परीक्षा का पर्चा अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर घोटाला करने की जानकारी मिली है। हालांकि जांच एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच प्राथमिक स्तर पर है। इसे देखते हुए सभी दस्तावेजों को जब्त किया गया है। वहीं परीक्षा की उत्तरपुस्तिका को जांच में लिया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा में शामिल पटवारी जिनका चयन नहीं हुआ है। उक्त लोगों के बयान लिया जाएगा। आरआई प्रमोशन घोटाले में ईओडब्ल्यू ने सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया है।
मंत्रालय के अधिकारी के चौरसिया कॉलोनी, आरआई के कचना स्थित आवास, बिलासपुर में अभिषेक सिंह, अंबिकापुर में महुआपारा निवासी गौरीशंकर, फुंदुर्दिहारी निवासी नरेश मौर्य, बौरीपारा शिकारीरोड निवासी धरमसाय लकड़ा, कोणार्क सिटी निवासी अभिषेक सिंह के निवास पर।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग