CG News: जिला पंचायत अधिकारी के आवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश, आरआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा है मामला

जिला पंचायत अधिकारी के आवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश (Photo Patrika)
CG News: बेमेतरा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पदमाकर के सरकारी आवास पर बुधवार को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने दबिश दी। छह सदस्यीय दल सुबह 9 बजे उनके अस्थाई शासकीय निवास (बीजाभाट) पहुंचा और शाम 5 बजे तक लगभग आठ घंटे तक अधिकारी से एक विशेष मामले के संबंध में गहन पूछताछ की। यह कार्रवाई प्रदेशभर के 20 शहरों में हुई जांच अभियान का एक हिस्सा है।
टीम के प्रमुख टीआई भरत बरेठ ने कार्रवाई की गोपनीयता का हवाला देते हुए मीडिया को कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। पूछताछ के दौरान आवास के बाहर बेमेतरा सिटी कोतवाली और बेरला पुलिस की टीम सुरक्षा के लिए तैनात रही। अधिकारी के यहां जांच के लिए टीम के पहुंचने की खबर दिनभर जिले समेत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही।
जांच टीम की दबिश को राजस्व निरीक्षक आरआई भर्ती 2024 पेपर लीक मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया है कि राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने इस गंभीर मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था। शिकायत में आरआई भर्ती को लेकर बिंदुवार शिकायतें की गई थीं, जिसकी जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई हुई है।
तीन अलग-अलग वाहनों में पहुंची टीम पहले मुय बंगले पर गई थी, लेकिन मरमत के कारण अधिकारी के सामने के जीएडी क्वार्टर (अस्थाई आवास) में रहने की जानकारी मिलने पर टीम वहीं पहुंची। छह घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के दौरान टीम के सदस्य मीडिया से दूरी बनाए रहे, जिससे जांच के बिन्दु व दिशा पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई।
जिला पंचायत सीईओ के घर जांच दल के आने की खबर मिलते ही जिला पंचायत कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। कई लोग केवल खबर सुनने के लिए जिला पंचायत पहुंचे, जिससे कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित रहा। प्रेमलता पदमाकर वर्ष 2024 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं।
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
