CG News: जिला पंचायत अधिकारी के आवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश, आरआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा है मामला

CG News: बेमेतरा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पदमाकर के सरकारी आवास पर बुधवार को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने दबिश दी। छह सदस्यीय दल सुबह 9 बजे उनके अस्थाई शासकीय निवास (बीजाभाट) पहुंचा और शाम 5 बजे तक लगभग आठ घंटे तक अधिकारी से एक विशेष मामले के संबंध में गहन पूछताछ की। यह कार्रवाई प्रदेशभर के 20 शहरों में हुई जांच अभियान का एक हिस्सा है।