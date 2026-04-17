आयुष्मान योजना में बढ़ा खर्च! 7 साल में 3.37 गुना ज्यादा कैशलेस इलाज, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

जबकि पिछले साल यानी 2024-25 में 2336.83 करोड़ का इलाज किया गया। तब 16 लाख 64 हजार 660 क्लेम सरकारी व निजी अस्पतालों ने किया। यह 2023-24 की तुलना में 183.83 करोड़ रुपए ज्यादा है। वहीं क्लेम भी 98 हजार 897 ज्यादा रहा। 2023-24 में 2153 करोड़ रुपए का इलाज व 15 लाख 65 हजार 763 क्लेम किया गया था।