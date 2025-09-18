Road Accident: हादसों के शहर: राजधानी सहित इन 19 जिलों पर रफ्तार का कहर

प्रदेश के 19 जिलों पर रफ्तार का कहर बरपा है। सड़कों हादसों में जान गंवाने वाले की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य पुलिस के आकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 के दौरान 8 महीनों में 6500 हादसों में 2960 लोगों की मौत हुई है। वहीं 5650 लोग घायल हुए है। इसमें पिछले साल की अपेक्षा 505 हादसे में 313 की मौत और घायलों में 782 लोगों का इजाफा हुआ है। इनमें से सर्वाधिक हादसे राजधानी रायपुर और उससे सटे हुए जिलों में हुए हैं।