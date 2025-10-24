Patrika LogoSwitch to English

CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी

CG News: मेघदूत ऐप’ किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह मौसम पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा और हवा की दिशा जैसी सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे किसान अपनी फसल से जुड़े फैसले समय पर ले सकते हैं।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 24, 2025

CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी

CG News: अब बाढ़, आकाशीय बिजली, चक्त्रस्वात, भूकंप और लू जैसी आपदाओं की जानकारी लोगों को पहले ही मिल सकेगी। भारत सरकार ने समय रहते अलर्ट देने के लिए ‘सचेत’, ‘दामिनी’ और ‘मेघदूत’ मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिन्हें गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आपदा संबंधी किसी भी स्थिति में तत्काल मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1070 भी जारी है।

आकाशीय बिजली से सबसे ज्यादा जान-माल की हानि होती है। ऐसे में ‘दामिनी ऐप’ बिजली गिरने के खतरे का 10-30 किलोमीटर पहले अलर्ट दे देता है और बचाव के उपाय भी बताता है। वहीं ‘मेघदूत ऐप’ किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह मौसम पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा और हवा की दिशा जैसी सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे किसान अपनी फसल से जुड़े फैसले समय पर ले सकते हैं।

इसी तरह ‘सचेत ऐप’ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित है, जो रीयल-टाइम चेतावनी भेजकर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने में मदद करता है। यह ऐप जीपीएस आधारित अलर्ट, आपातकालीन संपर्क और राहत केंद्रों की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन ऐप्स के उपयोग से समय रहते सतर्कता बढ़ेगी और जन-धन की हानि में बड़ी कमी आएगी।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

24 Oct 2025 01:44 pm

Published on:

24 Oct 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी

