Sad News: बिजनेसमैन बनना चाहता था प्रभात, बड़ी बहन के सामने ली अंतिम सांस

आकाशीय बिजली ने माता-पिता का इकलौता बेटा छीन लिया, तो बड़ी बहनों का लाडला भाई। दोस्तों का प्यारा दोस्त भी चला गया। बुधवार को रायपुर के विजेता कॉम्पलेक्स के बी ब्लॉक में मातम छा गया। यहां रहने वाले छात्र प्रभात साहू की आकस्मिक मौत ने सभी को तोड़ दिया। उसकी मौत ने मोहल्ले के हर किसी को गमगीन कर दिया। प्रभात अमलीडीह के सेंट जोसेफ हायर सेकंडरी स्कूल में 10वीं का छात्र था। दोपहर में स्कूल मैदान में छात्रों के साथ खेलते समय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना के समय उसकी बड़ी बहन प्रेरणा भी स्कूल में थी। वह 12वीं की छात्रा है। वह अपनी सहेलियों के साथ थी। मैदान में उसके छोटे भाई प्रभात पर बिजली गिरने की जानकारी मिली, तो वह दौड़कर मौके पर पहुंची। उस समय प्रभात की अंतिम सांसें चल रही थी। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। प्रेरणा ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी।