रायपुर

Sad News: बिजनेसमैन बनना चाहता था प्रभात, बड़ी बहन के सामने ली अंतिम सांस

प्रभात अमलीडीह के सेंट जोसेफ हायर सेकंडरी स्कूल में 10वीं का छात्र था। दोपहर में स्कूल मैदान में छात्रों के साथ खेलते समय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई।

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 11, 2025

Sad News: बिजनेसमैन बनना चाहता था प्रभात, बड़ी बहन के सामने ली अंतिम सांस
Sad News: बिजनेसमैन बनना चाहता था प्रभात, बड़ी बहन के सामने ली अंतिम सांस

आकाशीय बिजली ने माता-पिता का इकलौता बेटा छीन लिया, तो बड़ी बहनों का लाडला भाई। दोस्तों का प्यारा दोस्त भी चला गया। बुधवार को रायपुर के विजेता कॉम्पलेक्स के बी ब्लॉक में मातम छा गया। यहां रहने वाले छात्र प्रभात साहू की आकस्मिक मौत ने सभी को तोड़ दिया। उसकी मौत ने मोहल्ले के हर किसी को गमगीन कर दिया। प्रभात अमलीडीह के सेंट जोसेफ हायर सेकंडरी स्कूल में 10वीं का छात्र था। दोपहर में स्कूल मैदान में छात्रों के साथ खेलते समय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना के समय उसकी बड़ी बहन प्रेरणा भी स्कूल में थी। वह 12वीं की छात्रा है। वह अपनी सहेलियों के साथ थी। मैदान में उसके छोटे भाई प्रभात पर बिजली गिरने की जानकारी मिली, तो वह दौड़कर मौके पर पहुंची। उस समय प्रभात की अंतिम सांसें चल रही थी। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। प्रेरणा ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी।

दोनों बहनों का लाडला था प्रभात

प्रभात की दो बड़ी बहनें हैं। प्रेरणा उसी के स्कूल में हैं। दूसरी बड़ी बहन कॉलेज में हैं। छोटा होने के कारण दोनों बहनों का लाडला था। मां और पिता भी उसे ज्यादा प्यार करते थे। अचानक हुई घटना से पूरा परिवार सदमे में है। मां को बड़ी मुश्किल से संभाला गया। ब्लॉक में रहने वाली महिलाएं उन्हें लगातार सांत्वना देते रहे। उनके रिश्तेदार भी देर शाम पहुंचे।

दोस्तों की आंखों में छलके आंसू

घटना के बाद प्रभात को तत्काल एक निजी अस्पताल में ले गए। स्कूल के प्राचार्य और उनके परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में उसके दोस्त भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर दोस्तों की आंखों में भी आंसू छलक रहे थे। उनके दोस्तों ने बताया कि वह पढ़ाई करके बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसकी कॉलोनी में भी बड़ी संख्या में उसके दोस्त और मोहल्ले वाले थे। सभी गमगीन थे।

पीठ-छाती से निकला धुआं, फिर गिर गया

घटना से प्रभात के दोस्त दुखी और दहशत में हैं। उन्होंने बताया कि सभी मैदान में एक साथ खेल रहे थे। इस दौरान तेज आवाज के साथ बिजली गिरी। कुछ क्षण बाद जलने के कारण प्रभात की पीठ और छाती से हल्का धुआं निकला। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। सभी दौड़कर वहां पहुंचे, तो वह बेसुध हो चुका था। हल्की सांसें चल रही थी। एक और छात्र को बिजली का हल्का असर हुआ है। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए वहां चीख-पुकार मच गई। सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल के भीतर भेजा गया। प्रभात को अस्पताल ले गए।

शहर में लगातार हो रही घटनाएं

शहर में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले खम्हारडीह इलाके में छत में मोबाइल पर वीडियोगेम खेल रहे दो युवकों की बिजली गिरने से मौत हो गई थी। पिछले साल नवा रायपुर में बिजली की चपेट में आने से भाई-बहन की मौत हो गई थी।

Updated on:

11 Sept 2025 01:42 am

Published on:

11 Sept 2025 01:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Sad News: बिजनेसमैन बनना चाहता था प्रभात, बड़ी बहन के सामने ली अंतिम सांस

