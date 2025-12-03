Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के साथ-साथ कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए गए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यह योजना 1 दिसंबर, 2025 से लागू है।