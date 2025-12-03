Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट

Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया। अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 03, 2025

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के साथ-साथ कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए गए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यह योजना 1 दिसंबर, 2025 से लागू है।

Sai Cabinet Meeting: जानें क्या मिलेगा लाभ?

पहले 100 यूनिट तक 50% छूट मिलती थी- अब 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट दी जाएगी।

400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी छूट का लाभ मिलेगा।

इस निर्णय से 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

400 यूनिट तक वालों के लिए विशेष राहत

लगभग 600,000 कंज्यूमर्स जो 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अगले साल 200 यूनिट तक 50% की छूट मिलेगी। इसका मकसद PM सूर्यघर फ्री बिजली स्कीम के तहत इस दौरान लोगों को अपने घरों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बढ़ावा देना है।

सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी

Sai Cabinet Meeting: PM सूर्य घर योजना के तहत, राज्य सरकार अलग-अलग सब्सिडी देगी: 1 kW सोलर प्लांट के लिए 15,000 रुपए 2 kW या उससे ज़्यादा के सोलर प्लांट के लिए 30,000 रुपए इससे राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और लोग भविष्य में आधी कीमत वाली बिजली से मुफ़्त बिजली की ओर बढ़ सकेंगे।

खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव– पारदर्शिता पर जोर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंज़ूरी दी। इस संशोधन से स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया और स्पष्ट होगी। समय और संसाधनों की बचत होगी। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

दो महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंज़ूरी

Sai Cabinet Meeting: सरकार ने निम्न विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025। इन संशोधनों का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाना और रोज़गार में वृद्धि करना है।

ये भी पढ़ें

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला, पढ़े महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर
CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 03:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की माता प्रकाश कौर होरा का निधन

ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की माता प्रकाश कौर होरा का निधन
रायपुर

Amit Baghel Surrender: अमित बघेल 5 दिसंबर को करेंगे सरेंडर! बोले- भागने वालों में नहीं…

अमित बघेल सरेंडर (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें

CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें
रायपुर

CG News: 100 करोड़ की मेगा मंजूरी! नंदनवन बनेगा Ultra-Modern नेचर स्पॉट

नंदनवन में 100 करोड़ के प्लान को मंजूरी (photo source- Patrika)
रायपुर

IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू

IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.