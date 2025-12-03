Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)
Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के साथ-साथ कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए गए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यह योजना 1 दिसंबर, 2025 से लागू है।
400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी छूट का लाभ मिलेगा।
इस निर्णय से 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
लगभग 600,000 कंज्यूमर्स जो 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अगले साल 200 यूनिट तक 50% की छूट मिलेगी। इसका मकसद PM सूर्यघर फ्री बिजली स्कीम के तहत इस दौरान लोगों को अपने घरों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बढ़ावा देना है।
Sai Cabinet Meeting: PM सूर्य घर योजना के तहत, राज्य सरकार अलग-अलग सब्सिडी देगी: 1 kW सोलर प्लांट के लिए 15,000 रुपए 2 kW या उससे ज़्यादा के सोलर प्लांट के लिए 30,000 रुपए इससे राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और लोग भविष्य में आधी कीमत वाली बिजली से मुफ़्त बिजली की ओर बढ़ सकेंगे।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंज़ूरी दी। इस संशोधन से स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया और स्पष्ट होगी। समय और संसाधनों की बचत होगी। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
Sai Cabinet Meeting: सरकार ने निम्न विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025। इन संशोधनों का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाना और रोज़गार में वृद्धि करना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग