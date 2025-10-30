छत्तीसगढ़ के मंत्रियों में सताने लगा डर, कामकाज में दिख रहा असर, चल रही ऐसी चर्चा और…

Sai Cabinet Minister: पिछले दिनों गुजरात में वहां के भाजपा सरकार के सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कई पुराने मंत्रियों को घर बैठा दिया गया। अब इसका खौफ छत्तीसगढ़ में यहां के भाजपा सरकार के मंत्रियों में मंडराने लगा है। ( CG News ) यहां भी फेरबदल की चर्चा दबी जुबान से ही भाजपा के भीतर सियासी और प्रशासनिक गलियारे में होने लगी है। जब से गुजरात में शीर्ष नेतृत्व ने प्रयोग किया है तब से छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने अपने कामकाज में तेजी से बदलाव किया है। सभी ज्यादातर समय अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रभार वाले क्षेत्रों में बिताने लगे हैं।