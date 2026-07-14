पत्रिका के संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार का सम्मान, उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने दी बधाई

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग सम्मान के लिए पत्रिका समाचार पत्र समूह के संतराम साहू (प्रिंट मीडिया), IBC24 न्यूज चैनल से संयुक्त रूप से सौरभ परिहार एवं राजेश राज (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) का चयन हुआ है। आप तीनों पत्रकार साथियों को इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह आपकी निष्पक्ष, जिम्मेदार एवं जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता का गौरवपूर्ण सम्मान है। आप आगे भी अपनी लेखनी और पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहें।