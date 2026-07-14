Chhattisgarh Politics: ‘लगता है दिनभर चढ़ी रहती है आपको’, नेता प्रतिपक्ष महंत ने BJP विधायक अजय चंद्राकर पर कसा तंज

सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी सदन का माहौल गर्म रहा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से कहा, "माननीय नेता जी, अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिए हो और प्रश्न भी पूछ रहे हैं।" इस पर महंत ने जवाब दिया, "अरे यार, आप हमेशा गड़बड़ करते हो… लगता है, दिनभर चढ़ी रहती है आपको। वो कर लेंगे जो भी करना है अविश्वास प्रस्ताव में, लेकिन किसके कारण ला रहे हैं, ये अभी बताने तो दो।" दोनों नेताओं के बीच हुई इस तीखी जुबानी बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच भी शोर-शराबा और टिप्पणियों का दौर चलता रहा।