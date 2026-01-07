Railway Gate Closed: फरवरी में बंद होगा सरस्वती नगर रेलवे फाटक, लोगों को लगाना पड़ेगा 1 किमी का चक्कर

सरस्वती नगर रेलवे फाटक मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। यहां से प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। इसके चलते रेलवे फाटक बार-बार बंद होता है। ट्रेनों के आवागमन के समय रेलवे क्रॉसिंग पर बार-बार जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहां से प्रतिदिन कोटा क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में पढऩे वाले स्टूडेंट्स को भी आमानाका अंडरब्रिज तक पहुंचने के लिए चक्कर लगाना होगा।