SBI Manager Fraud: बैंक का रखवाला ही बना लुटेरा! SBI मैनेजर ने 2.78 करोड़ उड़ाए, पत्नी के खाते में भेजे करोड़ों…

SBI Manager Fraud: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की स्पेशलाइज्ड करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (SCAB), बैरन बाजार में हुए करीब 2.78 करोड़ रुपये के गबन मामले में जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को रायपुर के विशेष न्यायालय में करीब 1,290 पन्नों का चालान पेश किया है। इसमें दस्तावेजों के साथ डिजिटल साक्ष्य भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल आरोपित को रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।