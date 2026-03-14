Meat Shop Closed: राजधानी में 3 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को निगम क्षेत्र में संचालित सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इन दिनों शहर के पशु वध गृह (स्लॉटर हाउस) को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धार्मिक पर्वों के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। निगम प्रशासन ने बताया कि 20 मार्च को Cheti Chand, 27 मार्च को Ram Navami और 31 मार्च को Mahavir Jayanti के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है।