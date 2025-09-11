School Time: स्कूलों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव, अब हर शनिवार को 7.30 से कक्षाएं, जारी हुआ आदेश

CG School Time change: सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब हर शनिवार को सुबह साढ़ें 7 बजे से कक्षाएं लगेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। ( CG News ) हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शनिवार को सुबह 7.30 बजे से संचालित होंगे। शिक्षा संगठनों ने इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा था। जिसके बाद विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।