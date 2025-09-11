School Time: स्कूलों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव, अब हर शनिवार को 7.30 से कक्षाएं, जारी हुआ आदेश

CG School Time change: सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब हर शनिवार को सुबह साढ़ें 7 बजे से कक्षाएं लगेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। ( CG News ) हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शनिवार को सुबह 7.30 बजे से संचालित होंगे। शिक्षा संगठनों ने इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा था। जिसके बाद विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
संभवतः यह पहली बार है जब शनिवार को हाई और हायर सेेकेंडरी स्कूल को सुबह 7.30 को ही बुलाया जा रहा है। ( Saturday School time ) पहले यह क्लास 10 बजे संचालित होती थी। वहीं प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्कूल 12 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी। नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शनिवार को इस नियमों का पालन किया जाएगा।
बता दें कि बुधवार की देर शाम को जारी हुए आदेश के मुताबिक प्रदेश की सभी स्कूलों में शनिवार के दिन शाला संचालन और अवधि का निर्धारण किया गया है। इसके तहत प्रदेश की वे स्कूलें जो सिर्फ एक पाली में लगती हैं, शनिवार को सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक संचालित होंगे।
वहीं दो पाली वाले स्कूल में 7.30 से 4 बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा। इस तरह हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह की पाली में लगेंगे जबकि दोपहर 12 बजे से प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक के स्कूल संचालित होंगे। इस बारें में डीपीआई ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखा था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अमल किया जा रहा है।