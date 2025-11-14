Childrens Day Special: स्कूली बच्चों की वैज्ञानिक सोच को लगे पंख, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पहुंचा छोटी उम्र का बड़ा आइडिया

Childrens Day Special: @ ताबीर हुसैन। बाल दिवस के अवसर पर शहर के होनहार बच्चों ने अपने नवाचारों और वैज्ञानिक सोच से साबित कर दिया कि जिज्ञासा और कल्पना की कोई उम्र नहीं होती। किसी ने धान के भूसे से जल फिल्टर बनाया, तो किसी ने बुजुर्गों के लिए पलक झपकते ही गैजेट नियंत्रित करने वाला चश्मा तैयार किया। आइए जानते हैं इन नन्हे वैज्ञानिकों की प्रेरक कहानियां।