तीन माह में स्कूलों को करना होगा रजिस्ट्रेशन! प्ले स्कूल के लिए नियम तैयार, स्कूल शिक्षा विभाग को दी मिली जिम्मेदारी…

दिशा-निर्देश में अशासकीय प्ले स्कूलों के लिए मान एवं मानक भी तय किए गए हैं। इसमें भवनों के लिए जहां प्रत्येक स्कूल के कक्षा हवादार हो, बाधा रहित पहुंच हो, बालक-बालिकाओं और दिव्यांग बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, कक्षा के साथ सभी जगह पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, खेल क्षेत्र, अग्निशमन यंत्र, स्कूल में बाउंड्रीवाल, आवश्यकतानुसार मेडिकल सुविधा, पीरियडिक पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही शैक्षणिक सामग्री, पुस्तकालय और खेल सामग्री की सुविधा होनी चाहिए।