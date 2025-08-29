Scrap Policy News: शासकीय स्क्रैप सेंटर में 2 साल में 1000 वाहन नहीं हुए स्क्रैप

छत्तीसगढ़ में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद भी सडक़ों पर कंडम वाहन दौड़ रहे हैं। इसके कारण प्रदूषण के साथ ही सडक़ हादसे भी बढ़ रहे हैं। सख्ती से जांच नहीं होने के कारण वाहनों का सड़कों के साथ ही फैक्टि्रयों में संचालन किया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2023 को ग्राम धनेली में स्क्रैप सेंटर खोला गया है, लेकिन 2 साल बाद भी 1000 वाहन भी स्क्रैप नहीं हुए हैं जबकि अप्रैल 2021 में लागू की गई स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों का अनिवार्य रूप से फिटनेस जांच एवं दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने पर वाहन की क्षमता के अनुसार 5000 रुपए जुर्माना से लेकर वाहन सीज करने का नियम है। लेकिन कंडम होने के बाद भी वाहन मालिक उसे चला रहे हैं।