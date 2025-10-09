सेमीकंडक्टर क्रांति : 2030 से पहले प्रदेश में सस्ती जमीन, बिजली फ्री और रोजगार की गारंटी

इस प्रोजेक्ट में कंपनियों को 31 मार्च 2030 के पहले उत्पादन शुरू करना होगा साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार में पहली प्राथमिकता देनी होगी। औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन होगा, जिसमें अनुदान, प्रतिपूर्ति, छूट आदि शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने दुनियाभर में लगने वाले सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल में वर्ष 2030 तक भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्राॅनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेक्टर को प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक) लागू की है। इससे एआई डेटा सेंटर के निर्माण में भी बड़ी मदद मिलेगी।