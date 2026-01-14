Service Charge Rule: अब होटल और रेस्टोरेंट नहीं वसूल सकेंगे जबरन सर्विस चार्ज! अगर दबाव डालें तो… यहां करें शिकायत

कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में (ऑटोमैटिक) सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। यह ऐच्छिक (वैकल्पिक) है इसकी जानकारी होटल को स्पष्ट रूप से बतानी होगी। यदि कोई ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करता है, तो उसे प्रवेश से रोकना या सेवा देने से इनकार करना अपराध है। सर्विस चार्ज जोडक़र उस पर जीएसटी लगाना पूरी तरह अवैध है। ’सर्विस चार्ज’ के स्थान पर फैसिलिटी फी, एडमिन चार्ज जैसे किसी अन्य नाम से भी राशि वसूल नहीं की जा सकती।