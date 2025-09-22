CG Politics: शिवसेना (शिंदे गुट) 2028 में राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर : डॉ. अभिषेक वर्मा

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना (शिंदे) का उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं है, बल्कि आम जनता की आवाज बनना है। पार्टी की नीतियाँ विकास, पारदर्शिता और जनसरोकार पर आधारित हैं। संगठन का विजन बताते हुए उन्होंने कहा – ‘राष्ट्र प्रथम, जनता सर्वोपरि’।भाषा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी को पहला और हिंदी को दूसरा स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने अपील की कि भाषा को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में अनावश्यक विभाजन होता है।