CG Politics: शिवसेना (शिंदे गुट) 2028 में राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर : डॉ. अभिषेक वर्मा

CG Politics: शिवसेना (शिंदे गुट) ने आगामी 2028 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अभिषेक वर्मा ने रविवार को राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान विश्वास जताया कि आने वाले समय में शिवसेना (शिंदे) एक मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में उभरेगी।
उन्होंने बताया कि पार्टी छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। यहां विधानसभा और लोकसभा चुनावों में संगठनात्मक उपस्थिति बढ़ाने और वोट प्रतिशत में इजाफा करने की रणनीति बनाई जा रही है। डॉ. वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी 20 सीटों की मांग करने की तैयारी में है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना (शिंदे) का उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं है, बल्कि आम जनता की आवाज बनना है। पार्टी की नीतियाँ विकास, पारदर्शिता और जनसरोकार पर आधारित हैं। संगठन का विजन बताते हुए उन्होंने कहा – ‘राष्ट्र प्रथम, जनता सर्वोपरि’।भाषा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी को पहला और हिंदी को दूसरा स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने अपील की कि भाषा को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में अनावश्यक विभाजन होता है।
पत्रकार और साहित्यकार होंगे सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान डॉ. वर्मा ने साहित्यकारों और पत्रकारों को सम्मानित करने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि साहित्यकारों को उनके पिता एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीकांत वर्मा की स्मृति में 21 लाख रुपये तथा पत्रकारों को 5 लाख रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित करने की बात उन्होंने कही।