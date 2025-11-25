SIR Form 2025: आज ही जमा करना होगा SIR, जानें फॉर्म भरने का आसान तरीका

SIR फॉर्म लेने के बाद आपको इसमें अपनी सभी जानकारी सही तरीके से भरनी होती है। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखना होगा। यदि आप अपने किसी परिवार सदस्य—जैसे माता, पिता, पत्नी, भाई या बहन—के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो, मोबाइल नंबर और वोटर आईडी नंबर जैसी जानकारी भरने के बाद फोटो चिपकाएँ और साइन करें। इसके बाद यह फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी या BLO के पास जमा करवाना है।