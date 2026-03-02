एक साल तो कोई दो माह से कर रहा प्रदर्शन, सुनवाई किसी की नहीं… D.ed अभ्यर्थियों ने कहा- जेल भेजने की दी जा रही धमकी

सहायक शिक्षक भर्ती-2023 के डीएडअभ्यर्थी पिछले दो माह से ज्यादा समय से धरने पर बैठे है। वे रिक्त 2300 पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर कई बार शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टीआई और सीएसपी स्तर के अधिकारी पर प्रदर्शन रोकने और ऐसा नहीं करने पर झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी का आरोप लगाया है। कुछ अभ्यर्थियों पर कार्रवाई भी की गई है। जिसे प्रदर्शनकारियों ने झूठे आरोप पर कार्रवाई बताया है।