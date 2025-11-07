रायपुर की सड़कों पर रफ्तार का कहर! आधी रात दो हादसों में तीन की मौत, तेज रफ्तार बनी जानलेवा...(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ में रात में वाहनों की चेकिंग नहीं होती, होती भी है तो केवल खानापूर्ति की। इसी के चलत रात होते ही नशा कर तेज रफ्तार में अंधाधुंध वाहन चलाने वालों की संख्या बढ़ जाती हैं। इससे देर रात सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। बुधवार रात भी तेज रफ्तार के चलते दो सड़क हादसों में तीन युवकों की असमय मौत हो गई।
तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों आईसीयू में हैं। एक मामले में तेज रफ्तार कार मेडिकल दुकान में जा घुसी। इसमें एक युवक की मौत हो गई। तीन अन्य आईसीयू में हैं। दूसरे मामले में तेज रफ्तार मालवाहक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।
सिमगा से ज्ञानेश जैन, पुष्पेंद्र साहू, पीयूष साहू, खिलेश निषाद व एक अन्य युवक बुधवार की रात रायपुर आए थे। सभी ज्ञानेश का बर्थडे मनाने आए थे। पांचों युवक कार सीजी 04 एनएल 5824 से वीआईपी रोड स्थित एक होटल पहुंचे। रात करीब 1.30 बजे लौट रहे थे। वापसी में वे शास्त्री चौक से फाफाडीह की ओर जाने के बजाय जयस्तंभ चौक पहुंच गए। वहां से यूटर्न करके फिर शास्त्री चौक लौट रहे थे। कार की रफ्तार सामान्य से अधिक थी।
इस दौरान कार अनियंत्रित होकर शास्त्री चौक से पहले सड़क किनारे स्थित मेडिकल दुकान में जा घुसी। दुकान का शटर टूट गया। होर्डिंग भी गिर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार यूटर्न हो गई। इससे उसमें शामिल पुष्पेंद्र साहू की मौत हो गई। ज्ञानेश, पीयूष और खिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। मौदहापारा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2025 तक 1800 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें मृतकों की संख्या 430 से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी ओर घायलों की संख्या भी 900 से अधिक हो चुकी है।
रात में नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई केवल खानापूर्ति साबित हो रही है। पुलिस केवल गिने-चुने दिन रात में वाहनों की चेकिंग करती है। नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं हो पा रही है।
लालपुर ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को चपेट में ले लिया। इससे दोनों की मौत हो गई। रात करीब 2 बजे कैटरिंग का काम करने वाले शिवसागर दिवाकर (25) और राजा पटेल (30) बाइक से महावीर नगर अमलीडीह की ओर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दोनों की मौत हो गई।
