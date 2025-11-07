रायपुर की सड़कों पर रफ्तार का कहर! आधी रात दो हादसों में तीन की मौत, तेज रफ्तार बनी जानलेवा…

सिमगा से ज्ञानेश जैन, पुष्पेंद्र साहू, पीयूष साहू, खिलेश निषाद व एक अन्य युवक बुधवार की रात रायपुर आए थे। सभी ज्ञानेश का बर्थडे मनाने आए थे। पांचों युवक कार सीजी 04 एनएल 5824 से वीआईपी रोड स्थित एक होटल पहुंचे। रात करीब 1.30 बजे लौट रहे थे। वापसी में वे शास्त्री चौक से फाफाडीह की ओर जाने के बजाय जयस्तंभ चौक पहुंच गए। वहां से यूटर्न करके फिर शास्त्री चौक लौट रहे थे। कार की रफ्तार सामान्य से अधिक थी।