हौसले बुलंद: न कानून का खौफ, न नोटिस का असर, अवैध प्लॉटिंग कर भूमाफिया भर रहे अपनी जेब

इस तरह के अवैध कारोबार में राजनीतिक संरक्षण से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अवैध प्लाॅटिंग करने के लिए पूरे प्लान से अंजाम देते हैं। पहले एक बड़े एरिया के कुछ हिस्सों में रो-हाउस टाइप का निर्माण कराकर अवैध प्लाॅटिंग करने का अब खेल शुरू हुआ है। जोन-10 के बाद अब यह बड़ा मामला नगर निगम के जोन-1 का सामने आया है। जब एक चर्चित भूमाफिया सुनील झा नामक व्यक्ति द्वारा वार्ड-3 क्षेत्र की बसंत विहार कॉलोनी में 6 हजार वर्गफीट में अवैध प्लाॅटिंग करने का जाल बिछाया गया। यहां अवैध रूप से 6 रो-हाउस का निर्माण करा डाला।