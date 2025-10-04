CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव, 13 अक्टूबर को मतगणना, एक माह बाद रिजल्ट

इसके लिए 6 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। मतगणना हाईकोर्ट परिसर स्थित स्टेट बार काउंसिल कार्यालय में होगी। मतगणना कार्य की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए विशेष टीम गठित की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में एक ही मतपत्र में 25 पदों के लिए 105 प्रत्याशियों के नाम दर्ज थे। अधिवक्ताओं को न्यूनतम 5 और अधिकतम 25 प्रत्याशियों को चुनने का अधिकार दिया गया था।