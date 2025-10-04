Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव, 13 अक्टूबर को मतगणना, एक माह बाद रिजल्ट

CG News: 23 हजार अधिवक्ताओं को मताधिकार प्राप्त था, मगर मात्र 58 प्रतिशत ने ही मतदान किया। चुनाव अधिकारी के अनुसार मतगणना 13 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 04, 2025

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव, 13 अक्टूबर को मतगणना, एक माह बाद रिजल्ट

CG News: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव इस बार कई मायनों में विशेष रहा। 2014 के बाद हुए इस चुनाव के लिए अधिवक्ताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन मतदान उम्मीद से कम रहा। 30 सितंबर मतदान हुए, प्रदेश में 83 केंद्र बनाए गए।

यहां करीब 23 हजार अधिवक्ताओं को मताधिकार प्राप्त था, मगर मात्र 58 प्रतिशत ने ही मतदान किया। चुनाव अधिकारी के अनुसार मतगणना 13 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।

इसके लिए 6 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। मतगणना हाईकोर्ट परिसर स्थित स्टेट बार काउंसिल कार्यालय में होगी। मतगणना कार्य की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए विशेष टीम गठित की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में एक ही मतपत्र में 25 पदों के लिए 105 प्रत्याशियों के नाम दर्ज थे। अधिवक्ताओं को न्यूनतम 5 और अधिकतम 25 प्रत्याशियों को चुनने का अधिकार दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 02:50 pm

Published on:

04 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव, 13 अक्टूबर को मतगणना, एक माह बाद रिजल्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: ट्रिपलआईटी और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर का समझौता, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को मिलेगा ग्लोबल एक्सपीरियंस

CG News: ट्रिपलआईटी और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर का समझौता, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को मिलेगा ग्लोबल एक्सपीरियंस
रायपुर

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 27% में ही स्मार्ट क्लासरूम, जानें कितने स्कूलों में डिजिटल सुविधा

स्मार्ट क्लास की स्थिति चिंताजनक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: रायपुर से तीन नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद मिली डायरी, शहरी इलाकों में जमकर फंडिंग करने की तैयारी में थे नक्सली

CG News: रायपुर से तीन नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद मिली डायरी, शहरी इलाकों में जमकर फंडिंग करने की तैयारी में थे नक्सली
रायपुर

CM साय की बड़ी घोषणा, अब इन युवाओं को पायलट बनाने मदद करेगी सरकार, उठाएगी पूरा खर्च

Chhattisgarh cm vishnudeo sai
रायपुर

CG News: साल 2023 में छत्तीसगढ़ के 7 हजार 863 लोगों ने की खुदखुशी, NCRB ने जारी किए आंकड़े

CG News: साल 2023 में छत्तीसगढ़ के 7 हजार 863 लोगों ने की खुदखुशी, NCRB ने जारी किए आंकड़े
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.