CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव, 13 अक्टूबर को मतगणना, एक माह बाद रिजल्ट

CG News: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव इस बार कई मायनों में विशेष रहा। 2014 के बाद हुए इस चुनाव के लिए अधिवक्ताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन मतदान उम्मीद से कम रहा। 30 सितंबर मतदान हुए, प्रदेश में 83 केंद्र बनाए गए।
यहां करीब 23 हजार अधिवक्ताओं को मताधिकार प्राप्त था, मगर मात्र 58 प्रतिशत ने ही मतदान किया। चुनाव अधिकारी के अनुसार मतगणना 13 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।
इसके लिए 6 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। मतगणना हाईकोर्ट परिसर स्थित स्टेट बार काउंसिल कार्यालय में होगी। मतगणना कार्य की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए विशेष टीम गठित की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में एक ही मतपत्र में 25 पदों के लिए 105 प्रत्याशियों के नाम दर्ज थे। अधिवक्ताओं को न्यूनतम 5 और अधिकतम 25 प्रत्याशियों को चुनने का अधिकार दिया गया था।
