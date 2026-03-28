CG Crime: गला दबाकर की हत्या, फिर गड्ढे में दफनाया, उधर घर के बाहर ठेकेदार की हत्या

CG Crime: माना इलाके से लापता हुए युवक की हत्या करने वालों का एक सप्ताह बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। हत्या से पहले उससे मारपीट भी की गई है, जिससे उसके शरीर में चोट के निशान मिले हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अभनपुर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।