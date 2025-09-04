CG News: एनएचएम कर्मचारियों पर सख्ती शुरू, 25 अफसर-कर्मचारियों की सेवा समाप्त

CG News: 17 दिनों से हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मियों की बर्खास्तगी शुरू हो गई है। शासन ने बुधवार को 25 अफसर-कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। बलौदाबाजार सीएमएचओ ने ब्लॉक डेटा मैनेजर हेमंत सिन्हा और प्रोग्राम एसोसिएट कौशलेस तिवारी को बर्खास्त कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि नोटिस के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे, इससे दफ्तर का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ।