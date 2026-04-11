CG News: छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों में शक्कर की कमी, लंबी लाइन के बाद खाली हाथ लौट रहे कार्डधारक

CG News: @हिमांशु शर्मा। शक्कर वितरण को लेकर प्रदेश में समस्या खत्म होने के नाम नहीं ले रही है। एक तो पहले से ही शक्कर की आपूर्ति नहीं होने के कारण हितग्राहियों को शक्कर नहीं मिल पा रहा। वहीं अब कई हितग्राहियों के आईडी में ही शक्कर वितरण करने शो नहीं हो रहा है। इसके कारण हितग्राही काफी परेशान है। बार-बार उचित मूल्य के राशन दुकानों की ओर से इसको लेकर शिकायत की जा रही है। इस मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में कुछ फॉल्ट होने के कारण शक्कर शो नहीं हो पा रहा होगा। जल्द ही इसमें सुधार कर हितग्राहियों को शक्कर दिया जाएगा।