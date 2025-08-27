CG Crime: बेटी से मिलने आई सुकमा की शिक्षिका, पांच लाख के जेवर ई-रिक्शा से चोरी

CG Crime: राजधानी में अपनी बेटी से मिलने पहुंची सुकमा की एक महिला का सोने के जेवर का डिब्बा ई-रिक्शा में बैठने के दौरान मंगलवार को चोरी हो गया। डिब्बे में महिला की सोने की चेन, सोने का लॉकेट और सोने के दो टॉप्स थे। चोरी हुए जेवरों की कीमत लाखों में बतायी जा रही है। महिला ने चोरी की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है। पुलिस ने उठाईगिरों की तलाश में जुट गई है। महिला पचपेड़ी नाका से गोलबाजार और वापस गोलबाजार से पचपेड़ी नाका ई-रिक्शा में सवार होकर गई थी। इस दौरान उठाईगिरों ने महिला के सोने के जेवर का डिब्बा चोरी कर लिया।
जानकारी के अनुसार सोडीपारा सुकमा की रहने वाली जानकी साहू कुछ दिन पहले अपनी बेटी से मिलने और इलाज कराने के लिए रायपुर आयी थी। वह शासकीय हाईस्कूल मुतोण्डा जिला सुकमा में शिक्षिका है। मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे वह ई-रिक्शा से कालीबाड़ी चौक पहुंची। यहां उतरकर अपनी बेटी के साथ दूसरे ऑटो में सवार होकर वह गोलबाजार खरीदारी करने पहुंची।
खरीदारी के बाद वह दोबारा ऑटो में कालीबाड़ी चौक पहुंची। कालीबाड़ी से पचपेड़ी नाका जाने के लिए दूसरे ऑटो में सवार हुई। ऑटो में तीन अन्य महिलाएं भी बैठी हुई थी। पीड़िता ने पचपेड़ी नाका पहुंचने के बाद जब हैंडबैग देखा तो उसमें जेवर का डिब्बा गायब था। पीड़ित महिला की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस महिला के साथ ऑटो में सवार तीन संदिग्ध महिलाओं की तलाश कर रही है।