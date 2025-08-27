CG Crime: बेटी से मिलने आई सुकमा की शिक्षिका, पांच लाख के जेवर ई-रिक्शा से चोरी

CG Crime: राजधानी में अपनी बेटी से मिलने पहुंची सुकमा की एक महिला का सोने के जेवर का डिब्बा ई-रिक्शा में बैठने के दौरान मंगलवार को चोरी हो गया। डिब्बे में महिला की सोने की चेन, सोने का लॉकेट और सोने के दो टॉप्स थे। चोरी हुए जेवरों की कीमत लाखों में बतायी जा रही है। महिला ने चोरी की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है। पुलिस ने उठाईगिरों की तलाश में जुट गई है। महिला पचपेड़ी नाका से गोलबाजार और वापस गोलबाजार से पचपेड़ी नाका ई-रिक्शा में सवार होकर गई थी। इस दौरान उठाईगिरों ने महिला के सोने के जेवर का डिब्बा चोरी कर लिया।