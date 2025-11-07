Sulakshana Pandit Death: एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक, संजीव कुमार के प्यार में ताउम्र रहीं अकेली, 6 नवंबर को ही संयोग से दुनिया छोड़ी

चूंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद संजीव ने शराब पीना जारी रखा और 6 नवंबर, 1985 को उन्हें एक गंभीर दिल का दौरा पड़ा और 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। संजीव कुमार के निधन की खबर सुलक्षणा पंडित के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, जो इस खबर से बेहद सदमे में थीं। वह डिप्रेशन में चली गईं और पूरी दुनिया से कट गईं थीं।