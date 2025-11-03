Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत…

Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय(photo-patrika)
Suryakiran Air Show: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवा रायपुर में होने वाले सूर्यकिरण एयर शो के लिए ट्रैफिक रूट जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम स्थल तक आसानी से पहुंचने और पार्किंग व्यवस्था के लिए सुविधा होगी। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 5 नवंबर को सेंध जलाशय के ऊपर एयर शो कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें वीवीआईपी, वीआईपी सहित हजारों की संया में आम नागरिक शामिल होंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग रूट तय किए हैं।
जैनम तिराहा- विमानतल तिराहा से दाहिने मुड़कर-स्टेडियम तिराहा से बाएं मुड़कर - पुराना मंदिरहसौद मार्ग रेलवे अंडर ब्रिज तिराहा से दाहिने मुड़कर- सत्यसाईं हॉस्पिटल के सामने से कार्यक्रम स्थल सेंध जलाशय, पार्किंग व्यवस्था सत्य साईं हॉस्पिटल।
माना विमानतल और सेरीखेड़ी ओवरब्रिज की ओर से विमानतल तिराहा- स्टेडियम तिराहा से दाहिने मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक-चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर-सेक्टर 12-सेक्टर 9 -सेक्टर 4 से दाएं मुड़कर- सेक्टर 10 ग्राम पलौद चौक से बांए - मुड़कर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। पार्किंग क्रिकेट स्टेडियम के पास।
सेरीखेड़ी व माना विमानतल की ओर से आने वाले-माना विमानतल व सेरीखेड़ी ओवरब्रिज की ओर से विमानतल तिराहा- स्टेडियम तिराहा से दाएं मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक -चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं - मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर -सेक्टर 12 -सेक्टर 9 -सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर अविनाश उपवन मैदान सेक्टर 10 में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल।
अभनपुर की ओर से आने वाले- मोंटफोर्ट स्कूल तिराहा - ऊपरवारा चौक- सतनाम - पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक - कबीर चौक चौक - सेक्टर 12- सेक्टर 9 -सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर- अविनाश उपवन सेक्टर 10 मैदान में वाहन पार्क कर कार्यक्रम स्थल पैदल प्रवेश।
मंदिरहसौद व आरंग की ओर से जाने वाले-नवागांव स्टेडियम टर्निंग से नवागांव रेलवे क्रॉसिंग - क्रिकेट स्टेडियम पानी टंकी तिराहा से बाएं मुड़कर परसदा एवं कोसा मैदान में वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल।
