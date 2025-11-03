Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत…

Suryakiran Air Show: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवा रायपुर में होने वाले सूर्यकिरण एयर शो के लिए ट्रैफिक रूट जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम स्थल तक आसानी से पहुंचने और पार्किंग व्यवस्था के लिए सुविधा होगी। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 5 नवंबर को सेंध जलाशय के ऊपर एयर शो कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें वीवीआईपी, वीआईपी सहित हजारों की संया में आम नागरिक शामिल होंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग रूट तय किए हैं।