Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत…

Suryakiran Air Show: रायपुर में नवा रायपुर में होने वाले सूर्यकिरण एयर शो के लिए ट्रैफिक रूट जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम स्थल तक आसानी से पहुंचने और पार्किंग व्यवस्था के लिए सुविधा होगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय(photo-patrika)

Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय(photo-patrika)

Suryakiran Air Show: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवा रायपुर में होने वाले सूर्यकिरण एयर शो के लिए ट्रैफिक रूट जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम स्थल तक आसानी से पहुंचने और पार्किंग व्यवस्था के लिए सुविधा होगी। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 5 नवंबर को सेंध जलाशय के ऊपर एयर शो कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें वीवीआईपी, वीआईपी सहित हजारों की संया में आम नागरिक शामिल होंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग रूट तय किए हैं।

Suryakiran Air Show: वीवीआईपी के लिए मार्ग

जैनम तिराहा- विमानतल तिराहा से दाहिने मुड़कर-स्टेडियम तिराहा से बाएं मुड़कर - पुराना मंदिरहसौद मार्ग रेलवे अंडर ब्रिज तिराहा से दाहिने मुड़कर- सत्यसाईं हॉस्पिटल के सामने से कार्यक्रम स्थल सेंध जलाशय, पार्किंग व्यवस्था सत्य साईं हॉस्पिटल।

वीआईपी के लिए मार्ग

माना विमानतल और सेरीखेड़ी ओवरब्रिज की ओर से विमानतल तिराहा- स्टेडियम तिराहा से दाहिने मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक-चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर-सेक्टर 12-सेक्टर 9 -सेक्टर 4 से दाएं मुड़कर- सेक्टर 10 ग्राम पलौद चौक से बांए - मुड़कर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। पार्किंग क्रिकेट स्टेडियम के पास।

आम दर्शकों के लिए रहेगा यह रूट

सेरीखेड़ी व माना विमानतल की ओर से आने वाले-माना विमानतल व सेरीखेड़ी ओवरब्रिज की ओर से विमानतल तिराहा- स्टेडियम तिराहा से दाएं मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक -चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं - मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर -सेक्टर 12 -सेक्टर 9 -सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर अविनाश उपवन मैदान सेक्टर 10 में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल।

अभनपुर की ओर से आने वाले- मोंटफोर्ट स्कूल तिराहा - ऊपरवारा चौक- सतनाम - पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक - कबीर चौक चौक - सेक्टर 12- सेक्टर 9 -सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर- अविनाश उपवन सेक्टर 10 मैदान में वाहन पार्क कर कार्यक्रम स्थल पैदल प्रवेश।

मंदिरहसौद व आरंग की ओर से जाने वाले-नवागांव स्टेडियम टर्निंग से नवागांव रेलवे क्रॉसिंग - क्रिकेट स्टेडियम पानी टंकी तिराहा से बाएं मुड़कर परसदा एवं कोसा मैदान में वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Suryakiran Air Show: सूर्यकिरण एयर-शो की तैयारी पूरी! 5 रूट तय, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल! जिलाध्यक्षों की रेस में जुड़े नए नाम, बढ़ी दावेदारों की बेचैनी…

CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल(photo-patrika)
रायपुर

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो ने रोका 5 फ्लाइटों का रास्ता, दोपहर 12 बजे तक रुकी लैडिंग, रिशेड्यूल जारी…

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो ने रोका 5 फ्लाइटों का रास्ता, दोपहर 12 बजे तक रुकी लैडिंग, रिशेड्यूल जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर के किसान पुत्र गौरव ने भरी उड़ान, सूर्यकिरण एरोबेटिक शो में पेश करेंगे शौर्य प्रदर्शन…

CG News: रायपुर के किसान पुत्र गौरव ने भरी उड़ान, सूर्यकिरण एरोबेटिक शो में पेश करेंगे शौर्य प्रदर्शन...(photo-patrika)
रायपुर

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर(photo-patrika)
रायपुर

India Women’s World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर, आधी रात को जमकर आतिशबाजी…

India Women's World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.