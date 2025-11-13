Swadeshi Mela Raipur: रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला, देशभर से आएंगे शिल्पकार और उद्यमी

Swadeshi Mela Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय विपणन विकास केंद्र की ओर से इस वर्ष भी स्वदेशी मेला रायपुर 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 18 से 25 दिसंबर तक साइंस कॉलेज मैदान में लगेगा। इस आयोजन में 350 से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के स्टॉल एक ही स्थान पर लगेंगे, जिनमें हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, घरेलू सामान, हर्बल उत्पाद और पारंपरिक वस्तुएं शामिल होंगी।