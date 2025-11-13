Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Swadeshi Mela Raipur: रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला, देशभर से आएंगे शिल्पकार और उद्यमी

Swadeshi Mela Raipur: रायपुर में भारतीय विपणन विकास केंद्र की ओर से इस वर्ष भी स्वदेशी मेला रायपुर 2025-26 का आयोजन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला(photo-patrika)

रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला(photo-patrika)

Swadeshi Mela Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय विपणन विकास केंद्र की ओर से इस वर्ष भी स्वदेशी मेला रायपुर 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 18 से 25 दिसंबर तक साइंस कॉलेज मैदान में लगेगा। इस आयोजन में 350 से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के स्टॉल एक ही स्थान पर लगेंगे, जिनमें हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, घरेलू सामान, हर्बल उत्पाद और पारंपरिक वस्तुएं शामिल होंगी।

Swadeshi Mela Raipur: 350 से अधिक स्टॉल

इसके साथ ही प्रतिदिन मेंहदी, रंगोली, चित्रकला और समूह नृत्य जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। मेले में छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा और आंध्रप्रदेश के सांस्कृतिक झरोखे और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

साथ ही समसामयिक विषयों पर संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें विशेषज्ञ विचार साझा करेंगे। मेला संयोजक केदार गुप्ता, सह संयोजक जसप्रीत सिंह सलूजा और मनीषा सिंह, सचिव अमरजीत सिंह छाबड़ा, महिला प्रमुख आरती दुबे एवं सह प्रमुख सीमा शर्मा होंगी।

संस्कृति, कला और स्वाद का संगम बनेगा मेला

मेले में केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति का रंग भी दिखाई देगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा और आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों के पारंपरिक लोकनृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रोजाना शाम को आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिससे आगंतुकों को एक ही जगह पर पूरे भारत का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा।

प्रतियोगिताओं से बच्चों और युवाओं में उत्साह

मेला समिति की ओर से बच्चों और युवाओं के लिए प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई हैं- मेंहदी, रंगोली, चित्रकला, हस्तकला प्रदर्शन और समूह नृत्य प्रतियोगिता इनमें प्रमुख हैं। विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

समसामयिक विषयों पर होगी संगोष्ठियां

मेले में प्रत्येक दिन किसी न किसी सामयिक या सामाजिक विषय पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा आयोजित की जाएगी। ‘स्वदेशी से स्वावलंबन’, ‘पर्यावरण संरक्षण में स्वदेशी की भूमिका’, ‘युवा और रोजगार सृजन’, जैसे विषयों पर वक्ता अपने विचार साझा करेंगे।

आयोजन समिति की भूमिका

इस वर्ष मेले के संयोजक केदार गुप्ता होंगे, सह संयोजक जसप्रीत सिंह सलूजा और मनीषा सिंह, जबकि सचिव अमरजीत सिंह छाबड़ा होंगे। मेला महिला प्रमुख आरती दुबे और सह प्रमुख सीमा शर्मा को बनाया गया है। समिति ने बताया कि मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इस बार अधिक सुविधाजनक पार्किंग, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

स्थानीय कारीगरों को मिलेगा बड़ा मंच

रायपुर के इस स्वदेशी मेले के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण और स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन का बड़ा मंच मिलेगा। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Swadeshi Mela Raipur: रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला, देशभर से आएंगे शिल्पकार और उद्यमी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: गांवों की नई सूची में गड़बड़ी! 708 गांव गायब, बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं…

रायपुर

दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी की मदद के लिए मुख्यमंत्री आगे आए — जनदर्शन में स्वीकृत किया 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान

दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी की मदद के लिए मुख्यमंत्री आगे आए — जनदर्शन में स्वीकृत किया 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान
रायपुर

15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी! तुहर टोकन मोबाइल ऐप से होगी बुकिंग, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रक्रिया…

15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी! तुहर टोकन मोबाइल ऐप से होगी बुकिंग, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रक्रिया...(photo-patrika)
रायपुर

Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना में लूट… तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन माह के लिए सस्पेंड

Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना में लूट... तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन माह के लिए सस्पेंड(photo-patrika)
रायपुर

ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा! अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का खेल, पुलिस टीमों की तलाश जारी…

ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा! अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का खेल, पुलिस टीमों की तलाश जारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.