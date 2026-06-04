तहसीलदारों की हड़ताल खत्म, आज से दफ्तरों में होंगे कामकाज, सरकार ने कहा- जल्द होगी कार्रवाई

प्रदेशभर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार के हड़ताल पर चले जाने से कामकाज बंद हो गया था। आय-जाति, नामांतरण और राजस्व जैसे कई काम रूक गए थे। तहसील न्यायालयों में लंबित प्रकरण की संख्या बढ़ती जा रही थी। प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को तहसील कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि, कुछ लोग तहसील में अपनी पेशी को लेकर पहुंचे थे। लेकिन उन्हें हड़ताल की जानकारी होने पर वापस लौटना पड़ा। वहीं सरकार से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गया।