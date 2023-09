Janmastami 2023 : द्वापरयुग में जिस शुभ नक्षत्र पर हुआ था श्री कृष्णा का जन्म, इस बार 6 सितंबर को वैसा ही संयोग, जानें पूजा विधि और मुहूर्त

Janmastami 2023 : द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भादो कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में आधी रात हुआ था।

,The auspicious constellation on which Shri Krishna was born in Dwapar