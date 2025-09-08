Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: खेत में मिली युवक की सड़ी-गली लाश, गांव में फैली सनसनी

Crime News: गांव के बड़े तालाब के पास झाड़ियों में लाश मिली थी। पूछताछ में आरोपी विजय धीरज द्वारा प्रार्थी के पुत्र के साथ अनाचार करना एवं उसके पुत्र द्वारा लोगों को बताने के डर से अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करना बताया गया।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 08, 2025

CG News: खेत में मिली युवक की सड़ी-गली लाश, गांव में फैली सनसनी
थाने में आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG News: थाना क्षेत्र छुरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरगांव में बीते दिनों एक खेत में 45 वर्षीय व्यक्ति का सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि मृतक की मौत खेत में बिछाए गए विद्युत करंट की चपेट में आने से हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरतार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गंगाधर (45), निवासी जरगांव के रूप में हुई थी। घटना की तारीख 27 अगस्त बताई जा रही है, जब गंगाधर किसी काम से खेत की ओर गया था। इसी दौरान वह खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई दिनों तक शव खेत में ही पड़ा रहा, जिससे वह सड़-गल गया और आसपास बदबू फैलने लगी। तब जाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।

सबूत मिटाने छिपा लिया था तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जगत राम कमार (60), निवासी स्कूल पारा जरगांव ने अपने खेत में जंगली जानवरों, खासकर हिरन और सूअर को मारने के लिए करंट प्रवाहित बिजली का तार बिछाया था। इसी करंट की चपेट में आकर गंगाधर की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए करंट बिछाने में इस्तेमाल किए गए तार को छुपा दिया था।

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने जब आरोपी से सती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 105/238 बीएनएस तथा विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

गांव में फैली सनसनी

घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सनसनी का माहौल है। ग्रामीणों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन से सत कदम उठाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि खेतों और जंगल किनारे विद्युत करंट बिछाने वालों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि ऐसी खतरनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

Published on:

08 Sept 2025 11:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: खेत में मिली युवक की सड़ी-गली लाश, गांव में फैली सनसनी

