CG News: खेत में मिली युवक की सड़ी-गली लाश, गांव में फैली सनसनी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गंगाधर (45), निवासी जरगांव के रूप में हुई थी। घटना की तारीख 27 अगस्त बताई जा रही है, जब गंगाधर किसी काम से खेत की ओर गया था। इसी दौरान वह खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई दिनों तक शव खेत में ही पड़ा रहा, जिससे वह सड़-गल गया और आसपास बदबू फैलने लगी। तब जाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।