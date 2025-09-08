CG Murder Case: तालाब किनारे झाड़ियों में मिला 14 साल का नाबालिग का शव, इलाके में सनसनी

संदेह के आधार पर पुलिस ने विजय धीरज को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथी कुलदीप बंजारे व एक अन्य नाबालिग के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या करना बताया। आरोपियों ने दावा किया है कि हत्या से पहले नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। मृतक द्वारा इस कृत्य की जानकारी गांव वालों को देने के डर से उसकी हत्या करने का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को जेल भेज दिया है।