CG Murder Case: तालाब किनारे झाड़ियों में मिला 14 साल का नाबालिग का शव, इलाके में सनसनी

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में तिल्दा नेवरा क्षेत्र में 12 दिन से गायब नाबालिग की लाश मिली। उसकी हत्या करके तालाब के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तिल्दा नेवरा इलाके से 14 साल का नाबालिग 12 दिन पहले से गायब था।
परिजनों ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने गुमशुदा दर्ज कर जांच हाथ में ली, लेकिन तलाश नहीं की। परिजन उसकी तलाश में लगे रहे। रविवार को तालाब के पास झाडिय़ों के बीच नाबालिग का शव मिला। लडक़े का शव मिलने के बाद पूरे गांव में हडक़ंप मच गया। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
संदेह के आधार पर पुलिस ने विजय धीरज को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथी कुलदीप बंजारे व एक अन्य नाबालिग के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या करना बताया। आरोपियों ने दावा किया है कि हत्या से पहले नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। मृतक द्वारा इस कृत्य की जानकारी गांव वालों को देने के डर से उसकी हत्या करने का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को जेल भेज दिया है।