रात में हाईवे किनारे क्या कर रहे थे महिला-पुरुष? अचानक पुलिस को देख उड़े होश… 7 गिरफ्तार, मची खलबली

सकरी क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग संदिग्ध रूप से घूमते हैं और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए थाना सकरी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से रात में हाईवे पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 5 महिलाओं और 2 युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।