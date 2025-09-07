Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

रात में हाईवे किनारे क्या कर रहे थे महिला-पुरुष? अचानक पुलिस को देख उड़े होश… 7 गिरफ्तार, मची खलबली

Crime News: देर रात हाईवे किनारे संदिग्ध हालत में मौजूद महिला-पुरुषों को देख पुलिस की टीम ने दबिश दी। अचानक पुलिस को सामने देख उनके होश उड़ गए और सभी इधर-उधर भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 07, 2025

(file-picture)

CG Crime News: हाईवे क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सकरी पुलिस ने देर रात विशेष अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रही 5 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार कर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

सकरी क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग संदिग्ध रूप से घूमते हैं और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए थाना सकरी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से रात में हाईवे पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 5 महिलाओं और 2 युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें

60 रुपए के लिए मचा गदर… ग्राहक और दुकानदार में जमकर हुई मारपीट, फोन-पे पर भेजे थे मात्र इतने रुपए
कोरबा
60 रुपए के लिए मचा गदर (फोटो सोर्स- Getty Images)

पुलिस ने की ये अपील

पुलिस के अनुसार हाईवे पर असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि संदिग्ध व्यक्तियों या गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सकरी थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि हाईवे क्षेत्र को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

Blind murder case solved: एमपी के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, चाकू से हमला कर दबा दिया था गला, कत्ल की वजह बनी 15 लाख
बलरामपुर
Blind murder case solved

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 05:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / रात में हाईवे किनारे क्या कर रहे थे महिला-पुरुष? अचानक पुलिस को देख उड़े होश… 7 गिरफ्तार, मची खलबली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट